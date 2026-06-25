恒生指數跌335點　曾失守兩萬三　攜程跌逾一成(更新)

市場憂慮美國聯儲局今年內加息，美股隔晚先升後回，標指及納指更倒跌。恒指昨日稍為反彈後，今早（25日）低開23點，報23,388點。恒指開市，已是高位所在，大市走勢隨即向下，跌幅曾擴大至407點，低見23,004點，一度跌至兩萬三關口，半日跌321點，報23,090點。恒指午後初段維持逾300點跌幅，曾失守兩萬三，曾跌最多433點，低見22,978點，尾市跌幅稍微收窄，最終跌335點，收報23,076點，成交3,257.85億元。國指跌156點，報7,608點；科指跌73點，報4,405點。
科技股普遍向下，騰訊（700）跌1.73%，報421.4元；美團（3690）跌2.44%，報66.1元；京東（9618）跌2.32%，報98.75元；阿里巴巴（9988）跌4.43%，報95元；百度（9888）跌3.46%，報103.4元；小米（1810）跌2.88%，報22.3元；快手（1024）跌1.77%，報42.16元；網易（9999）跌2.05%，報181.8元。
攜程集團（9961）首季少賺逾41%，又預計第二季收入增長放緩，股價跌10.92%，報315元。
現貨金跌穿4,000美元關口，紫金礦業（2899）跌4.76%，報28.04元；紫金黃金國際（2259）跌7.05%，報92.95元。
滙控（005）升0.07%，報148.3元。友邦（1299）跌1.97%，報72.2元。
泡泡瑪特（9992）跌1.33%，報156元。