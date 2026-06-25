攜程首季少賺逾四成　料今季收入增速放緩

攜程集團公布截至3月底止首季業績，淨利潤25億元（人民幣，下同），按年及按季均跌逾41%。經調整EBITDA為48億元，按年升近14%，按季升逾41%。

上季淨營業收入162億元，按年升17%，按季升5%，主要收入貢獻來自住宿預訂收入65億元，按年及按季分別升17%和4%；交通票務收入61億元，按年及按季分別升12%和13%；旅遊度假業務收入11億元，按年及按季分別升19%和7%。

攜程：料今季收入增速放緩

公司預計，今季淨營業收入將按年增長約3%至8%，較上季相比，增長速度將顯著放緩，對季度利潤率及盈利表現產生相應影響，受高能源價格和地緣政治波動等不利因素影響。公司亦就行業標準與合規框架最新變化，主動調整營運。