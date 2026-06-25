攜程首季少賺逾四成　料今季收入增速放緩

攜程集團公布截至3月底止首季業績，淨利潤25億元（人民幣，下同），按年及按季均跌逾41%。經調整EBITDA為48億元，按年升近14%，按季升逾41%。
上季淨營業收入162億元，按年升17%，按季升5%，主要收入貢獻來自住宿預訂收入65億元，按年及按季分別升17%和4%；交通票務收入61億元，按年及按季分別升12%和13%；旅遊度假業務收入11億元，按年及按季分別升19%和7%。
攜程：料今季收入增速放緩
公司預計，今季淨營業收入將按年增長約3%至8%，較上季相比，增長速度將顯著放緩，對季度利潤率及盈利表現產生相應影響，受高能源價格和地緣政治波動等不利因素影響。公司亦就行業標準與合規框架最新變化，主動調整營運。
市監局正在調查攜程 公司無法預測相關損失
攜程提及，內地相關部門正針對競爭法事項、消費者保護事項及其他領域，對公司進行調查或問詢。公司正全力配合國家市場監管總局的調查，包括積極提供補充資料和文件，繼續就合規事宜保持積極主動溝通。公司當前無法預測調查時間、結果或後果，亦無法估算相關損失，將繼續密切關注事態發展。
攜程董事會執行主席梁建章表示，隨著旅遊業持續演進，集團對行業未來保持樂觀；首席執行官孫潔表示，憑藉技術創新、人工智能（AI）驅動解決方案及精準的目的地拓展佈局，公司幫助旅客突破語言與資訊壁壘，也助力更多合作夥伴對接全球需求。