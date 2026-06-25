伊朗局勢｜油價跌回戰前水平　大行下調預測

國際能源總署（IEA）最新報告顯示，阿聯酋借助管道儲油設施和替代運輸路線，在6月初的石油出口已恢復至美伊戰事前的85%。數據顯示，阿聯酋過去數周已從波斯灣地區出口約6,000萬桶原油。

油價方面，布蘭特期油在周四（25日）亞洲交易時段徘徊在每桶73美元水平，較早時每桶報73.4美元，跌0.6%；紐約期油在周四亞洲交易時段，跌穿每桶70美元水平，之後徘徊在每桶69美元水平，較早時每桶報69.97美元，跌0.5%。

據貿易追蹤公司Kpler稱，自美國與伊朗達成協議重新開放霍爾木茲海峽後，已有逾20 艘載有約3,500萬桶原油的油輪通過該海峽。

麥格理下調布蘭特期油價格預測

麥格理表示，市場嚴重低估中東石油供應復蘇的速度，以及石油市場自我修復的能力，又預期石油供應回復的速度將超越外界普遍預期，因此將今年布蘭特期油預測由原先平均每桶89美元，下調至77美元。

渣打北亞區投資總監鄭子豐表示，中東有不少石油基建設施已在衝突中受損，原油供應要全面回復需要一段時間，而且多國透過釋放原油儲備應對油價上升，部分國家已經嚴重消耗原油儲備，在局勢緩和後，相信各國有需要快速補充儲備，以及夏季石油需求高峰，估計油價未來3個月仍可能維持在每桶80美元左右。