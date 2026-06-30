北上消費｜深圳地鐵開放Visa一拍即付　覆蓋432個車站

電子支付公司Visa今日（30日）宣布，旗下Tap to Ride「一拍即付」服務即日起在深圳地鐵啟動試行，提升入境旅客在中國内地出行的支付便利性，推動統一粵港澳大灣區交通支付的發展。深圳亦是繼香港和廣州之後，大灣區內第3個支援Visa Tap to Ride「一拍即付」的城市。試行計劃暫時覆蓋深圳地鐵17條路綫、432個車站，乘客可在設有Visa標誌的閘機直接拍卡進出車站。訪深旅客亦只需憑Visa晶片卡，或綁定Visa卡的流動裝置，便可享受「一拍即付」，乘地鐵也無需預先購票、不用帶現金、更不需下載流動應用程式。是次服務更延伸至11號綫商務車廂，便利商務客戶。

隨著11月的 APEC 會議即將在深圳舉行，預計訪深國際旅客數量將持續增長。Tap to Ride「一拍即付」的試行將為旅客提供全球通用的交通支付方式，降低跨境出行門檻，提升國際化服務標準，以更開放、更便捷的形象迎接國際訪客。Visa香港及澳門區董事總經理梁普寧表示，深圳地鐵引入Visa支付服務，讓國際旅客及往返深港兩地的香港市民無需事先開通當地支付帳戶，即可使用熟悉的支付方式。

在香港，Visa Tap to Ride「一拍即付」已廣泛應用於港鐵、巴士、電車及渡輪等多種公共交通工具。除了大灣區，Tap to Ride「一拍即付」的應用亦已在北京、上海、成都、廣州等國內主要大城市全面開通：