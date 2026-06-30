港交所7.2起分階段改革　每手股數限8種　每手最低1000元

港交所表示，經考慮市場意見後，將每手價值指引下限，由2,000元降至1,000元；並為每手大於100股的發行人，增設5萬元每手價值指引上限。

港交所就優化證券市場每手買賣單位框架的諮詢文件，刊發諮詢總結，將標準化每手股數為指定8種，包括每手1股、50股、100股、500股、1,000股、2,000股、5,000股和10,000股。

在首階段中，現有發行人將須遵守新的每手價值指引上限及下限；若現有發行人進行涉及更改每手股數、股份合併、或股份分拆的公司行動，將須遵守新的每手買賣單位框架中所有要求。

在第二階段，所有發行人都必須在完成過渡至無紙證券市場後6個月內採用其中一種標準化的每手股數；對於已完成過渡至無紙證券市場的發行人，更改每手股數時將不需要進行並行買賣。

余學勤：便利投資者參與股票交易

港交所市場主管余學勤表示，落實簡化每手買賣單位是降低市場門檻、便利投資者參與股票交易重要一步，亦為日後再考慮統一每手股數鋪路。