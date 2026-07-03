證監會據報加強監管IPO配售　防止人為操縱認購

證監會回覆彭博表示，作為持續監管工作的一部分，證監會定期與受規管機構接觸，證監會不會評論個別案件，在適當情況下會向市場傳達監管觀察與期望。

報道指，投行必須在發行人上市前向監管機構提交詳細的分配清單，揭示具體的股份分配情況。雖然證監會過去曾質疑分配並因此暫停上市，但據知情人士透露，投資銀行通常能以商業判斷為由，為其分配決策辯護，又補充加快定價至結算的時間表，也壓縮了監管機構進行深入調查的時間窗口。

上半年香港新股集資額近440億美元，按年增長29%，創近年最高紀錄，但散戶獲分配新股機會減少。港交所去年8月修訂新股分派規則，引入「機制B」將公開認購比例為10%，但不設回撥機制；而「機制A」更僅設5%初始配額，超購100倍以上，才回撥至35%。今年上半年上市的82間公司中，有73間在分配給「頂頭鎚」零售投資者的股份不足其認購的1%。