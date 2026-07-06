郭明錤料iPhone摺機初期出貨量少　炒價或漲1倍

天風國際證券分析師郭明錤在社交媒體發文表示，蘋果首款折疊iPhone料今年下半年組裝出貨，出貨量約為700萬至800萬部，當中今年第三季出貨僅50萬至100萬部，相較同期iPhone 18 Pro及Pro Max預期出貨量為2,000萬至2,200萬部，折疊手機顯著低於普通iPhone，符合9月新機開賣備貨的水平。
以創新為賣點 或與iPhone X一樣延遲開賣
郭明錤稱，折疊iPhone與2017年推出iPhone X相似，皆以創新為賣點。他解釋，iPhone X因製造難度高導致初期生產量有限，又提及當年iPhone X是首款採用「瀏海設計」，並使用Face ID的iPhone。
郭明錤指，雖然蘋果於當年9月同時發布iPhone X、iPhone 8及 iPhone 8 Plus，但iPhone X的開放預購與正式發售時間分別為10月27日與11月3日，稍遲於iPhone 8或8 Plus的9月15日與9月22日。他認為折疊iPhone極可能採取與iPhone18系列同時發布，但預購與開賣時間延至今年第四季。
料折疊iPhone售價介乎2300至2500美元 炒價或漲1倍
郭明錤提及從電訊業界、銷售渠道等取得的資訊，預料折疊iPhone售價約2,300至2,500美元（約1.79萬至1.95萬港元），需求熱度料至少持續至今年底，意味開放預購後可能隨即售罄，出貨等待時間將拉長至4至6周，或更長。
郭明錤補充，由於折疊iPhone初期出貨量少、辨識度高的外觀、具備創新體驗等，將有利「炒家」轉售，料短期內轉售價格或可較官方定價高50%至100%。
July 5, 2026