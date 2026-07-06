郭明錤料iPhone摺機初期出貨量少　炒價或漲1倍

天風國際證券分析師郭明錤在社交媒體發文表示，蘋果首款折疊iPhone料今年下半年組裝出貨，出貨量約為700萬至800萬部，當中今年第三季出貨僅50萬至100萬部，相較同期iPhone 18 Pro及Pro Max預期出貨量為2,000萬至2,200萬部，折疊手機顯著低於普通iPhone，符合9月新機開賣備貨的水平。

以創新為賣點 或與iPhone X一樣延遲開賣

郭明錤稱，折疊iPhone與2017年推出iPhone X相似，皆以創新為賣點。他解釋，iPhone X因製造難度高導致初期生產量有限，又提及當年iPhone X是首款採用「瀏海設計」，並使用Face ID的iPhone。