美聯儲或7月加息　市場預計加息機率接近五成

交易員認為，美國在7月加息可能性已接近五成。(資料圖片)

中東局勢再度緊張，油價再度飆升，以及聯儲局官員「放鷹」。交易員認為，美聯儲或迅速行動以遏制通脹，美國7月加息可能性已接近五成。

據彭博報道，周一貨幣市場定價顯示，在美國對伊朗發動一系列新打擊後，交易員認為7月加息可能性接近五成，高於早前不到四成的水平。

根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，聯儲局在7月加息的機率已經升至43.3%，維持不變的機會率則跌至56.7%。

聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）周一（13日）出席活動表示，如果即將公布的通脹數據，顯示持續遠高於2%目標，局方可能需要在近期加息。他提及，憂慮通脹仍在高位，表示需要看到連續數月的核心通脹數據下降，才能相信價格在朝正確方向發展。