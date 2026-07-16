新地觀塘新商場「三布目」改名「The ANGLE」　命名僅一年就改名

新鴻基地產（016）旗下觀塘新商場「三布目」近日宣布改名為「The ANGLE」。商場官方網站及最新宣傳品，均已改用新名稱，而原有名稱「三布目」，以及英文名「Scramble HILL」已消失。《am730》已就「三布目」改名一事向新地查詢。
新地去年才公布商場名稱為「三布目」，距今約一年便改名，引起網民關注。從商場官方網站可見，首頁及介紹均以「The ANGLE」作為商場名稱，未有再提及「三布目」。
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「三布目」名字靈感來自東京涉谷著名地標
在去年7月，時任新地執行董事馮秀炎表示，「三布目」(Scramble Hill) 的命名靈感來自東京涉谷著名地標Scramble Square及Scramble Crossing，象徵人潮聚集的活力氛圍，並結合九龍東的地理特色，展現出商場致力於創新生活體驗的願景，而「三布目」取自Scramble的意象，象徵完美的新生活和視野，強調商場的多元和活力。
早在5月初申請新商標
今年2月馮秀炎因健康理由提出請辭，辭任新地執行董事職務。不過，根據香港商標註冊資料，「The ANGLE」商標於今年5月初，由新地子公司「United Way Investments Limited」提出申請，即在馮秀炎離任約3個月後，新地已部署以新名稱「The ANGLE」推廣商場。
近期除新地為旗下商場改名外，日本城母公司國際家居零售（1373）亦在近日公布，自7月15日起將「日本城」改名為「真好城」。