新地觀塘新商場「三布目」改名「The ANGLE」　命名僅一年就改名

新鴻基地產（016）旗下觀塘新商場「三布目」近日宣布改名為「The ANGLE」。商場官方網站及最新宣傳品，均已改用新名稱，而原有名稱「三布目」，以及英文名「Scramble HILL」已消失。《am730》已就「三布目」改名一事向新地查詢。

新地去年才公布商場名稱為「三布目」，距今約一年便改名，引起網民關注。從商場官方網站可見，首頁及介紹均以「The ANGLE」作為商場名稱，未有再提及「三布目」。