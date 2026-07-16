新地齊讀好書啟動連串活動 贊助千名學童選購好書

新鴻基地產(016)旗下「新閱會」年度重點活動「新地齊讀好書」再度舉行，今年活動繼續由新地與香港教育工作者聯會屬下「愛國教育支援中心」聯合主辦，今日於香港書展舉行啟動禮。 今年新地續資助1,000名基層學生參與香港書展選購好書，並舉辦閱讀分享會，又將於新學年巡迴校園，以講座等連串活動鼓勵學生一同發掘閱讀樂趣，啓迪學生對創新科技的潛能，加深對國家航天科技成就的認識和認同感。 今年啟動禮獲立法會議員伍煥杰、民政事務總署深水埗民政事務專員王浩宇、新地執行董事馮玉麟、香港教育工作者聯會副主席林泳施、「愛國教育支援中心」中心主任李嘉敏、香港貿易發展局消費品及生活時尚總監李鍵文，以及深水埗居民聯會副理事長兼區議員陳國偉擔任主禮嘉賓，並有來自10間中小學及深水埗區的150位青少年參與。

深水埗民政事務專員王浩宇表示，閱讀不必局限於某一種類別，無論是文學、歷史、科學還是藝術，每一本書，都可能為同學們打開一扇通往新世界的大門。更重要的是，希望大家能藉此養成每日閱讀的良好習慣，讓閱讀成為生活的一部分。這份習慣，將會是你們一生中受用無窮的財富。 新地執行董事馮玉麟稱，培育青年就是投資未來，而閱讀正是啟發青少年潛能的最佳良方。面對瞬息萬變的科技時代，新地希望為基層學子打破資源限制，讓書籍成為他們探索知識的窗戶。今年新地很高興與愛國教育支援中心再度攜手，藉閱讀引領更多年輕人掌握社會的最新發展，認識創新科技及國家航天事業、增強文化自信，為成為香港未來棟樑打下堅實基礎。

啟動儀式後，伍煥杰、海怡寶血小學林淑操校長，以及李嘉敏在閱讀分享環節中，就「STEM 及航天」及「中華文化」兩大主題與師生分享豐富的閱讀與人生經驗，現場互動氣氛熱烈，學生踴躍向嘉賓請教閱讀心得。

新地齊讀好書啟動連串活動 贊助千名學童選購好書

開拓航天創科新視野 與往年一樣，新地向每名參與活動的基層學生提供250元購書津貼，讓他們即場在書展選購與STEM科普、航天或中華文化相關的心儀書籍，將閱讀興趣轉化為持續學習動力，透過書籍探索未知科技。新閱會更特別在書展設立「穿『閱』星河號」主題攤位，引入沉浸式與互動元素，引導並鼓勵年輕一代親身體驗航天科技的魅力，啟發他們在創科領域不斷探索，並深化對國家航天技術發展的知識。在9月開始的新學年，「新地齊讀好書」將舉辦24場到校講座，主題包括「中國的當今科技發展」、「探索國家航天」及「國家的文化遺產」。