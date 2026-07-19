書展2026｜陳茂波與學生同遊書展　贈AI書籍提倡取代重複流程

財政司司長陳茂波於今天發表網誌，今年他繼續相約年輕人一起去逛書展，並挑選一本人工智能應用和人機協作為主題的書送給他們。連同過去兩年揀選的《十萬個為什麼》和《一圖看懂物理》，就出現一條清晰的路徑：探究原理、理解科學，再到前沿技術應用。 陳茂波於網誌中指，今年書展裡，不論書籍、展覽還是講座，都增添了不少創科和人工智能的元素；而人工智能這個主題的普及，也説明它已從書本上對未來的想像，逐漸走入生活。認為科技創新與人工智能已迅速成為日常生活中不可或缺的元素，陳茂波續指，這一代的年輕人，更可以説是與AI一同成長，無論是輔助學習或為專題搜集資料，AI都是日常工作與思考過程的伙伴。

身處 AI 時代應化被動為主動 逐步取代重複流程專注創作 陳茂波表示，在AI時代與其被動適應變化，不如主動出擊，更深入地理解箇中原理為己所用。人工智能或將逐步取代重複度高的機械化流程，卻同時可以為人類釋放時間和空間，更專注於需要分析力和創造力的任務和事業，讓AI成為人類智慧與決策能力的放大器。 人工智能正在不同層面走向應用，包括從聊天對話走向物理世界的具身智能，反映它正從數字世界走向現實世界，滲透着生活的不同面向。當今社會，每人都要懂應用電腦，不一定要是工程師；AI影響的不單是個別行業，而是學習、生活、工作、經營，以至創造方式本身。

西班牙駐香港總領事Miguel Aguirre de Cárcer García del Arenal為陳茂波及學生們介紹他們在書展設立的展區。（網誌圖片）