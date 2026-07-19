英國鋼鐵公司國有化 中國大股東敬業集團：保留一切法律權利 追償到底

聲明指，集團於2020年英鋼瀕臨破產時依法收購英鋼，在其後一年透過內部改革與營運優化，隨即實現轉虧為盈。五年間，敬業持續投入巨額資金，升級裝備，革新技術，足額納稅，為當地創造數萬個就業崗位，帶動社區及相關產業蓬勃發展，為英鋼存續發展和英國鋼鐵工業振興做出巨大貢獻。

英國政府日前宣布將將中國敬業集團旗下的英國鋼鐵公司國有化，以保障本土鋼鐵業、技術工人就業，以及維持國家的工業實力。敬業集團旗下敬業鋼鐵有限公司，最新於微信公眾號發表聲明指，集團將保留一切法律權利，堅定捍衛合法權益，依法追償到底；要求英國政府立即停止以國內法踐踏國際投資規則的行徑；並及時、充分、有效賠償敬業全部投資損失。

敬業：將追償所有投入 依法追究官員及英鋼管理層責任

集團批評，自敬業收購英鋼後，英國政府從「承諾共同投入」到「拒不兌現」，從「強行接管」到「全面國有化」，承諾盡毀，法則盡踏，背信棄義，昭然若揭。對比敬業的持續投資及所做的巨大貢獻，英國政府僅願提供幾乎為零的補償。

聲明又指，根據英國國家審計署報告，截至2026年1月底，英國政府為英鋼營運已耗資3.77億英鎊，預計6月底將超過6億英鎊，到2028年支出可能超過15億英鎊。

敬業表明將悉數追償所有投入，目前已依據相關雙邊投資協定啟動諮詢程序，保留包括國際仲裁在內的一切法律權利，絕不妥協。敬業又指代表英國納稅人權益，就英國政府在毫無準備且無經營方案的情況下倉促接管英鋼，致使納稅人資金與公司經營雙雙遭受重大損失的事實，依法追究相關政府官員及英鋼管理層的法律責任。