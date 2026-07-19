據報DeepSeek明日公布 V4「滿血版」性能追GPT-5.6 引「峰谷計費」機制

報道指，DeepSeek V4 GA版本已開啟小範圍灰度測試，最快可能20日發布，目前包括V4 Flash和V4 Pro兩個版本。有測試者認為，新版本在程式設計、代理及3D、SVG生成能力都有明顯提升。

一名名為Pankaj Kumar的開發者表示，V4「滿血版」整體表現接近Anthropic的Opus 4.8級別，編碼直追GPT-5.6 Sol；代理能力大幅增強，同一任務，V4所需的反覆運算輪數，比Anthropic的Fable 5多。不過，認為V4打不過剛發布的月之暗面Kimi K3，但價格顯著更低。

根據DeepSeek此前發給API用戶的郵件顯示，V4正式版將於7月中旬上線，而該版本上線後將首次採用「峰谷計費」。據悉，DeepSeek V4 Pro百萬輸出tokens平時收費0.87美元，高峰時多1倍至1.74美元；緩存未命中輸入平時收費0.435美元。至於DeepSeek V4 Flash百萬輸出收費0.28美元，高峰時達0.56美元，亦高出1倍，緩存命中的輸入0.0028美元。