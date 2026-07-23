周大福人壽｜ 由「我的志願」說起　守護每個人生階段的夢想

最近DSE放榜，今屆有24名考生成為「狀元」。歡喜之餘不免想起童年時寫下的《我的志願》，醫生、太空人的熱切志向，後來又實現了多少？長大後才能體會，年少時立下的志願會隨著人生經歷而改變，更會被自己所擔當的人生角色而影響。當我在電視上看著周大福人壽全新品牌宣傳短片，描述男主角由一個愛幻想的小朋友，變成一個願意承擔的父親，再將女兒和自己的志願合二為一，這不就是無數人的人生寫照嗎？

這份共鳴，正是我們推出「守護每個《我的志願》」 大型品牌宣傳活動的初心。保險常被理解為冰冷的條款與數字，其實它背後承載的是人對未來的期盼、對家人的照顧。我們希望透過這個耳熟能詳的命題，讓大眾知道周大福人壽不只提供保障，更在守護客戶的《我的志願》。從求學、就業、成家到退休，每個階段的「志願」都需要不同的規劃。年輕時渴望探索與成長，中年時重視財富累積與健康，晚年則希望將成果留給下一代。