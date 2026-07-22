國泰料上半年盈利最多升約76%　中東局勢帶動上半年香港轉機客流

國泰航空（293）預計截至6月底止上半年，將錄得股東應佔綜合溢利約60億至65億元，按年增長約62%至75%，其中包括約14億元來自集團所持中國國際航空（753）權益攤薄而產生的視作出售聯屬公司收益。國泰提及，集團上亦受惠於國泰航空及國泰貨運持續穩健的需求、香港快運表現改善，以及聯屬公司帶來較佳的盈利貢獻。 載客量方面，國泰航空6月載客量按年增加12%至258.29萬人次，可用座位公里數按年增加6%；上半年載客量達1,600.56萬人次，按年增加17%。

6 月的載貨量亦按年增加9%至14.48萬公噸，可用貨物噸公里數按年增加1%；上半年載貨量按年增9%至86.89萬公噸。 香港快運於6月接載超過56萬人次乘客，按年減少4%，可用座位公里數按年下跌7%。首6個月，載客量按年增加10%至416.34萬人次。 國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示儘管儘管航空燃油價格維持高企，但受中東局勢影響，經香港轉機的客流增加，載客率維持較高水平，端午節長周末假期亦推動由香港前往多個短途目的地的外遊需求，留學生由長途海外市場返港，亦支持上月客運需求。

她稱，對暑期旅遊旺季的前景保持樂觀，尤其看好長途航線的表現。同時，由香港出發前往短途目的地的需求亦維持穩健，尤以內地及東北亞深受旅客歡迎。