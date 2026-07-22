星展: 投資者對市場前景持審慎態度 部署多元資產配置

星展銀行(香港)於今日發布《星展豐盛理財富裕投資者調查2026》，該調查於2026年6月至7月期間進行，共訪問1,617名來自香港及內地的富裕人士，於所在市場持有不少於100萬港元或人民幣的資產。調查顯示，富裕投資者正調整回報預期，並透過更廣泛的投資組合多元化配置、拓展環球市場投資、以及越趨廣泛地運用人工智能(AI)進行投資研究及決策，以追求長遠財富增值。越來越傾向
中港兩地富裕投資者各自下調回報預期 增加分散投資
星展香港零售銀行業務及財富管理投資產品及諮詢部主管謝佩芳表示，香港和內地富裕投資者對市場前景維持審慎態度，香港投資者的預期市場回報率由2025年的8.4%回落至7.9%，而內地投資者的回報預期則由10.1%下降至8.1%，長線財富增值成為投資者最重要的投資目標，比例由去年的57%上升至66%。
謝佩芳又表示，香港及內地富裕投資者正進一步分散投資組合配置，股票仍是佔比最大的資產類別，2026年按年升1.8個百分點至41%，另類投資按年升10.3個百分點至18%，成為第二大資產類別，交易所買賣基金(ETF)配置亦有所增加，而投資基金及互惠基金的配置則有所下降。
中港投資者各有投資偏好 複雜財富規劃仍依靠真人意見
謝佩芳補充道，受訪者平均持有4.5類投資產品。其中內地投資者持有的產品種類由 3.9 類增至4.5類。香港和内地投資者的投買偏好卻有所不同。香港投資者增持股票，而內地則傾向增加ETF配置，展望未來，內地投資者最有意歡增加黃金及虛擬資產配置，而香港投資者則繼續偏好增加股票及大宗商品的投資比重。
星展香港零售銀行業務及財富管理業務規劃，客戶策略及產業生態系統主管關家敏表示，觀察到AI正逐步成為投資者進行投資研究及輔助決策的重要工具。然而·在應對複雜的財富規劃需求方面，投資者仍重視客戶經理的專業建議。
被問到有關內地收緊跨境資金及對外投資的措施有否造成影響時，關家敏回應道，星展銀行跟足監管要求，對公司沒有任何影響。