星展: 投資者對市場前景持審慎態度 部署多元資產配置

（圖左）星展香港零售銀行業務及財富管理投資產品及諮詢部主管謝佩芳（圖右）星展香港區零售銀行業務及財富管理業務規劃，客戶策略及產業生態系統主管關家敏（am730記者攝）

星展銀行(香港)於今日發布《星展豐盛理財富裕投資者調查2026》，該調查於2026年6月至7月期間進行，共訪問1,617名來自香港及內地的富裕人士，於所在市場持有不少於100萬港元或人民幣的資產。調查顯示，富裕投資者正調整回報預期，並透過更廣泛的投資組合多元化配置、拓展環球市場投資、以及越趨廣泛地運用人工智能(AI)進行投資研究及決策，以追求長遠財富增值。越來越傾向

中港兩地富裕投資者各自下調回報預期 增加分散投資

星展香港零售銀行業務及財富管理投資產品及諮詢部主管謝佩芳表示，香港和內地富裕投資者對市場前景維持審慎態度，香港投資者的預期市場回報率由2025年的8.4%回落至7.9%，而內地投資者的回報預期則由10.1%下降至8.1%，長線財富增值成為投資者最重要的投資目標，比例由去年的57%上升至66%。