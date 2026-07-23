恒生指數升318點　美團逾4%　中芯國際逆市跌近3%(更新)

美軍連續11日打擊伊朗，美國總統特朗普揚言或會攻擊伊朗鎬山（Pickaxe Mountain）核設施，中東緊張局勢持續，帶動油價飆升，市場憂慮通脹加劇，帶動美股上日回落。恒指昨日跌239點、失守兩萬五關口後後，今日（23日）回穩高開73點，報24,966點。恒指高開後，曾一度倒跌15點，低見24,876點，隨後大市重拾升勢，半日升334點，報25,227點。大市午後初段維持升300點的升幅，曾突破早市高位，最多升374點，高見25,267點，之後大市升勢回順，最終升318點，收報25,210點，成交2,334.8億元。國指升101點，報8,352點；科指升30點，報4,698點。
科技股個別發展，騰訊（700）升1.04%，報445.2元；美團（3690）升4.36%，報87.3元；京東（9618）升0.84%，報119.6元；阿里巴巴（9988）升1.14%，報114.9元；百度（9888）升2.3%，報106.8元；小米（1810）升1.72%，報27.14元；快手（1024）升0.89%，報43.08元；網易（9999）跌1.04%，報191元。
聯想（992）升2.16%，報24.62元。
晶片股逆市下跌，中芯國際（981）跌2.95%，報70.75元；華虹宏力（1347）跌7.49%，報149.4元。
人工智能（AI）股方面，智譜（2513）跌0.34%，報1,171元；稀宇科技（MiniMax）（100）升1.17%，報199.3元。
滙控（005）升1.64%，報161.5元。友邦（1299）升2.21%，報78.6元。
泡泡瑪特（9992）升1.7%，報162元。