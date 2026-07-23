恒生指數升318點　美團逾4%　中芯國際逆市跌近3%(更新)

美軍連續11日打擊伊朗，美國總統特朗普揚言或會攻擊伊朗鎬山（Pickaxe Mountain）核設施，中東緊張局勢持續，帶動油價飆升，市場憂慮通脹加劇，帶動美股上日回落。恒指昨日跌239點、失守兩萬五關口後後，今日（23日）回穩高開73點，報24,966點。恒指高開後，曾一度倒跌15點，低見24,876點，隨後大市重拾升勢，半日升334點，報25,227點。大市午後初段維持升300點的升幅，曾突破早市高位，最多升374點，高見25,267點，之後大市升勢回順，最終升318點，收報25,210點，成交2,334.8億元。國指升101點，報8,352點；科指升30點，報4,698點。