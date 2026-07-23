恒生指數半日升334點　美團升5%(更新)

美軍連續11日打擊伊朗，美國總統特朗普揚言或會攻擊伊朗鎬山（Pickaxe Mountain）核設施，中東緊張局勢持續，帶動油價飆升，市場憂慮通脹加劇，帶動美股上日回落。恒指昨日跌239點、失守兩萬五關口後後，今日（23日）回穩高開73點，報24,966點。恒指高開後，曾一度倒跌15點，低見24,876點，隨後大市重拾升勢，升幅曾擴大至最多362點，高見25196點，半日升334點，報25,227點，成交1,295.48億元。國指升109點，報8,360點；科指升37點，報4,705點。

科技股個別發展，騰訊（700）升2%，報449.4元；美團（3690）升5.02%，報87.85元；京東（9618）升0.93%，報119.7元；阿里巴巴（9988）升0.79%，報114.5元；百度（9888）升2.11%，報106.6元；小米（1810）升1.5%，報27.08元；快手（1024）升1.27%，報43.24元；網易（9999）跌0.98%，報19.1元。