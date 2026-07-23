Google母企次季收入升24%勝預期　上調資本開支預測

當中谷歌雲端經營收入報247.68億美元，按年大升82%。營業利潤亦由去年同期28.26億美元，大增至88.14億美元。Google Cloud積壓訂單更按季增加逾500億美元至5,140億美元。公司預計，當中略高於一半將於未來24個月確認為收入。

谷歌（Google）母公司Alphabet公布，截至6月底止第二季業績，期內經營收入錄得1,197.96億美元，勝過預期，按年增長24%；期內，Alphabet經營利潤報407.6億美元，按年上升30%，公司亦受惠於Anthropic和SpaceX在內的多家公司股份，股權未實現升值帶動，當季其他收入達到979.83億美元，推動純利錄得1,121億元，按年飆2.98倍。

Alphabet行政總裁Sundar Pichai表示，雲端業務受惠於企業對AI基礎設施及AI解決方案的強勁需求。他提及，Gemini企業版的採用率持續擴大，財富100強企業中近90%已在使用該產品，Gemini App月活躍用戶已達到9.5億個，超出先前預估的9.2億個。

資本開支大增 自由現金流跌至負數

期內Alphabet錄得449.24億美元資本開支，略多過市場預期，遠高於去年同期的224.46億美元。由於資本開支急增，Alphabet第二季自由現金流跌至負58.55億美元，是Alphabet上市以來首次錄得季度自由現金流為負。

Alphabet將2026年全年資本開支預測，由原來的1,800億至1,900億美元，上調至1,950億至2,050億美元，將整個預測區間上調150億美元，亦是年內第2次調高指引。