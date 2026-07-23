據報蘋果冀借AI熱潮帶動需求　計劃更新Mac產品線　推多款新電腦

據彭博報道，蘋果（Apple）計劃在未來兩年內更新Mac產品線，公司希望借助人工智能（AI）熱潮，帶動的對高性能手提電腦及桌上電腦的需求。
首先推出14吋MacBook Pro及iMac
彭博引述消息報道，蘋果將首先推出新款入門級14吋MacBook Pro。該機將成為首批搭載全新M6晶片，該機代號為J804；蘋果還將發布兩年以來首款新版iMac，代號分別為J833和J834。知情人士稱，新款入門級MacBook Pro和新版iMac的開發工作已完成，預計到秋季才會出貨。
高階MacBook配備OLED觸控螢幕
報道提及，當中高階14吋和16吋MacBook，將採用全新設計，並配備使用OLED的觸控螢幕，內部代號為K114和K116，預計將於年底至明年初之間發布。上述高階MacBook將搭載與3月發布的MacBook Pro相同的M5 Pro和M5 Max芯片。蘋果已計畫後續機型，預計將於2027年底至2028年初之間推出搭載M7 Pro和M7 Max的MacBook。目前，蘋果iPhone和iPad Pro等產品正在使用OLED，令螢幕呈現更鮮豔的色彩。
蘋果亦計畫明年推另一款採用全新設計的入門級14吋MacBook Pro，代號為K104，外觀與高階MacBook機型相似，但最大區別將採用標準的M7晶片；公司亦計劃明年初發布新款MacBook Air系列，新款13吋和15吋機型，代號分別為J913和J915，將與現時的MacBook Air非常相似，最快將於2028年發布。
正在研發新MacBook Neo 料提供新配色
入門款式方面，報道指蘋果正在研發新款MacBook Neo，公司正在內部測試採用升級版A19 Pro晶片和更多記憶體的機型，亦預料將提供新配色選擇。
報道亦提及，蘋果還計劃推出新款Mac mini和Mac Studio，目前公司正在測試配備M5 Pro和M6處理器的Mac mini，而Mac Studio則配備M5 Max和M5 Ultra處理器。
蘋果在6月以記憶晶片短缺導致成本飆升為由，宣布調高Mac、iPad等產品售價。當中MacBook Air調高200美元，而iPad Air升幅達到25%。
NEW: Apple readies end-to-end Mac overhaul, including M6 MacBook Pro and new iMacs this year; and several new redesigned MacBook Pros with touch and OLED and new MacBook Air and MacBook Neo models across end of this year and next year. https://t.co/DgkpDcOyrk— Mark Gurman (@markgurman) July 22, 2026