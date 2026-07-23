據報蘋果冀借AI熱潮帶動需求　計劃更新Mac產品線　推多款新電腦

據彭博報道，蘋果（Apple）計劃在未來兩年內更新Mac產品線，公司希望借助人工智能（AI）熱潮，帶動的對高性能手提電腦及桌上電腦的需求。

首先推出14吋MacBook Pro及iMac

彭博引述消息報道，蘋果將首先推出新款入門級14吋MacBook Pro。該機將成為首批搭載全新M6晶片，該機代號為J804；蘋果還將發布兩年以來首款新版iMac，代號分別為J833和J834。知情人士稱，新款入門級MacBook Pro和新版iMac的開發工作已完成，預計到秋季才會出貨。

高階MacBook配備OLED觸控螢幕

報道提及，當中高階14吋和16吋MacBook，將採用全新設計，並配備使用OLED的觸控螢幕，內部代號為K114和K116，預計將於年底至明年初之間發布。上述高階MacBook將搭載與3月發布的MacBook Pro相同的M5 Pro和M5 Max芯片。蘋果已計畫後續機型，預計將於2027年底至2028年初之間推出搭載M7 Pro和M7 Max的MacBook。目前，蘋果iPhone和iPad Pro等產品正在使用OLED，令螢幕呈現更鮮豔的色彩。