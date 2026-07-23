馬斯克：Tesla與SpaceX業務日漸重疊　不排除合併可能

全球首富馬斯克（Elon Musk）表示，不排除將電動車生產商特斯拉（Tesla）與太空公司SpaceX合併的可能性，指這兩家公司之間的業務重疊正日漸增加。
據路透報道，馬斯克在Tesla的財報電話會議上稱，Tesla與SpaceX的業務重疊愈來愈多，但此類事務必須按適當程序來完成，不能在財報電話會議上討論公司合併的事情。
市場已猜測兩家公司或合併
Tesla投資者兼Deepwater Asset Management管理合夥人Gene Munster在社交媒體上表示，馬斯克今次言論令他更相信Tesla與SpaceX最終會在未來數年合併，估計合併可能性高達90%，高於此前他估計的80%。
摩根大通曾指出，Tesla與SpaceX的營運整合程度已相當深入，雙方共享工程人員、AI基礎設施等項目，以及公司皆由馬斯克領導，這些因素均有利於日後合併。
Tesla目前為SpaceX的部分項目提供電池，雙方還聯手興建名為Terafab的半導體工廠，用於生產人工智能（AI）晶片。
合併或遇阻礙
不過兩家公司合併或遇阻礙，摩根大通報告指出，兩家公司需要獲得監管機構審批，這可能構成現實中的瓶頸，特別是在內地審批。由於SpaceX與美國政府之間存在密切合作關係，國家安全問題可能成為中國監管審查的重點。
The odds that $TSLA and $SPCX come together just increased.— Gene Munster (@munster_gene) July 22, 2026
They got a question about the topic on the call, and I was surprised they even entertained it. Elon said they have a great relationship but couldn't comment on further integration, handing it off to legal.
After legal…