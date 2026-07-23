馬斯克：Tesla與SpaceX業務日漸重疊　不排除合併可能

馬斯克表示，不排除將Tesla與SpaceX合併的可能性。(資料圖片/路透社)

全球首富馬斯克（Elon Musk）表示，不排除將電動車生產商特斯拉（Tesla）與太空公司SpaceX合併的可能性，指這兩家公司之間的業務重疊正日漸增加。

據路透報道，馬斯克在Tesla的財報電話會議上稱，Tesla與SpaceX的業務重疊愈來愈多，但此類事務必須按適當程序來完成，不能在財報電話會議上討論公司合併的事情。

市場已猜測兩家公司或合併

Tesla投資者兼Deepwater Asset Management管理合夥人Gene Munster在社交媒體上表示，馬斯克今次言論令他更相信Tesla與SpaceX最終會在未來數年合併，估計合併可能性高達90%，高於此前他估計的80%。