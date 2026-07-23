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財經
出版：2026-Jul-23 16:16
更新：2026-Jul-23 16:16

馬斯克：Tesla與SpaceX業務日漸重疊　不排除合併可能

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馬斯克表示，不排除將Tesla與SpaceX合併的可能性。(資料圖片/路透社)

馬斯克表示，不排除將Tesla與SpaceX合併的可能性。(資料圖片/路透社)

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全球首富馬斯克（Elon Musk）表示，不排除將電動車生產商特斯拉（Tesla）與太空公司SpaceX合併的可能性，指這兩家公司之間的業務重疊正日漸增加。

據路透報道，馬斯克在Tesla的財報電話會議上稱，Tesla與SpaceX的業務重疊愈來愈多，但此類事務必須按適當程序來完成，不能在財報電話會議上討論公司合併的事情。

市場已猜測兩家公司或合併

Tesla投資者兼Deepwater Asset Management管理合夥人Gene Munster在社交媒體上表示，馬斯克今次言論令他更相信Tesla與SpaceX最終會在未來數年合併，估計合併可能性高達90%，高於此前他估計的80%。

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摩根大通曾指出，Tesla與SpaceX的營運整合程度已相當深入，雙方共享工程人員、AI基礎設施等項目，以及公司皆由馬斯克領導，這些因素均有利於日後合併。

Tesla目前為SpaceX的部分項目提供電池，雙方還聯手興建名為Terafab的半導體工廠，用於生產人工智能（AI）晶片。

合併或遇阻礙

不過兩家公司合併或遇阻礙，摩根大通報告指出，兩家公司需要獲得監管機構審批，這可能構成現實中的瓶頸，特別是在內地審批。由於SpaceX與美國政府之間存在密切合作關係，國家安全問題可能成為中國監管審查的重點。

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