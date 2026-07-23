世界盃｜騰訊雲服務逾17市場 業務未涉大數據風險 破除地緣疑慮

2026年美加墨世界盃已經正式落幕，其中騰訊(700)旗下騰訊雲在全球超過17個國家或地區提供直播服務，集團國際產品技術負責人兼騰訊雲副總裁李郁韜接受訪問時表示，單計亞太區，有三分二官方轉播機構選擇騰訊雲，而在香港市場，騰訊雲音視頻已經在本地主流媒體中實現較高滲透率，服務覆蓋電視平台與OTT(Over-The-Top，指透過網際網路直接向觀眾提供串流媒體)等形態。

對於世界盃期間的流量暴增與客戶留存，李郁韜表示，今屆賽事所獲得客戶數量超出集團預期，考慮到雙方合作涉及後續的增值服務與媒體服務，因此有大量客戶於世界盃結束後得以留存。估算亞太地區中，目前逾6成互聯網直播客戶正使用騰訊雲服務。