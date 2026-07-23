世界盃｜騰訊雲服務逾17市場 業務未涉大數據風險 破除地緣疑慮

2026年美加墨世界盃已經正式落幕，其中騰訊(700)旗下騰訊雲在全球超過17個國家或地區提供直播服務，集團國際產品技術負責人兼騰訊雲副總裁李郁韜接受訪問時表示，單計亞太區，有三分二官方轉播機構選擇騰訊雲，而在香港市場，騰訊雲音視頻已經在本地主流媒體中實現較高滲透率，服務覆蓋電視平台與OTT(Over-The-Top，指透過網際網路直接向觀眾提供串流媒體)等形態。
對於世界盃期間的流量暴增與客戶留存，李郁韜表示，今屆賽事所獲得客戶數量超出集團預期，考慮到雙方合作涉及後續的增值服務與媒體服務，因此有大量客戶於世界盃結束後得以留存。估算亞太地區中，目前逾6成互聯網直播客戶正使用騰訊雲服務。
分三招拓展全球業務
根據今年首季財報顯示，騰訊雲國際業務季度收入按年增長超40%，其中音視頻作為國際化佈局中最早規模化落地的業務線之一，為本輪增長的主要驅動力之一。騰訊雲音視頻業務在東南亞、拉美、中東增長顯著，未來重點押注AIGC出海工具/出海電商/本土OTT等場景。
李郁韜分析，騰訊雲目前將全球業務分為先進，新興市場、欠發達地區三類，其中如美國、日本及韓國等地，由於當地用戶應用豐富度與中國市場接近，騰訊雲可以將國內成熟的互聯網運營經驗複製至當地。
而針對印尼、泰國、南亞及中東國家等新興市場，雖然當地移動互聯網正處於快速崛起階段，同時在存在龐大年輕用戶基數，惟大部分地區的基礎設施仍存在欠缺，正好為騰訊雲擴展市場提供機會。李郁韜以近兩年集團深耕的印尼為例，作為千島之國，當地建設網絡設施存在很多挑戰，惟當地接近3億的人口當中，有很大比例是年輕客群，對優質雲服務的需求殷切，目前騰訊雲已經與當地最大電訊營運商在更底層資源上展開合作，如合建CDN(內容分發網路)等。
對於第三類北非及中東部分等欠發達地區，李郁韜認為相關地區基礎設施建設持續加快，集團會將視作長遠發展方向。對於海外基礎設施，李郁韜強調集團在未來3年都將保持每年將保持翻一番的投入。
雲服務未捲入地緣政治風險
被問及地緣政治升溫，會否影響騰訊雲打入美國市場，李郁韜坦認，在包括使用大數據類服務或用戶數據類服務時，美國客戶的確會對數據安全存在憂慮。但實際上騰訊雲提供的許多雲服務主要集中在如：傳輸增強、畫質提升、轉碼等功能性服務。並沒有牽涉法規或數據外洩的風險，過去可能因為缺少深入交流或澄清，部分客戶會一概而論地認為「中國廠商的服務都不能用」，但實際情況並非如此。
反之，李郁韜留意到許多美國客戶在亞太地區拓展業務時，會去了解中國廠商提供的解決方案，而涉及「在華業務」時，客戶會更加積極主動符合中國的法規與隱私保護要求，進而尋求中國本土廠商的服務。