陳茂波: 發展北都都會區 致力打造「宜居城市」

上周，陳茂波主持了一場以「宜居城市」為主題的《香港首個五年規劃》及《2026年施政報告》聯合諮詢會。（網誌圖片）

財政司司長陳茂波於今天發表網誌，內文提到，現正制定香港首個五年規劃，同時新一份《施政報告》亦正進行公眾諮詢。上周剛舉行了一場以「宜居城市」為主題的諮詢會，有超過80位來自規劃、環境、社福、智庫、以及專業團體和組織的代表到來，並認為北都的自然生態、良好的空間規劃佈局、便捷的交通配套，優質的大專教育、將與導入的科企、人才和產業有機結合，讓其可以發展成為一個宜居宜業宜學宜遊的都會區。

陳茂波表示，北都內的四個新發展區已經動工，未來五年，北都將提供超過7萬個房屋單位、100萬平方米經濟樓面面積。北都內各個社區以「15分鐘生活圈」理念來規劃，以合理配置各類社區設施，市民步行或踩單車不超過15分鐘，便可解決大部分日常生活所需。

陳茂波續指，「基建帶動、產業導入」是核心，為日後區內市民提供更便捷的交通。東鐵線上水站與落馬洲站之間的古洞站明年開通，成為香港第100個重鐵車站；屯馬線的洪水橋站預計2030年啟用，北環線主線與支線將合併推展，更可提前兩年與主線在2034年或之前同步通車，將來從洪水橋坐港深西部鐵路到前海，只需約15分鐘。