積金易：7月底起提取MPF申請需完成多重身份認證 包括65歲以上人士

在新安排下，除了以小額結餘(5,000元或以下)及死亡為理由的提早提取申請外，所有計劃成員如向「積金易」提交提取強積金申請，包括年滿65歲的提取申請，都必須透過「智方便」進行多重身份認證(下圖第二步)，完成即時容貌辨識，以確保申請人身份真確無誤，加強保護計劃成員的強積金。

即使計劃成員註冊「積金易」時已透過「智方便」進行身份認證，在提交提取強積金申請時，申請人仍須完成以「智方便」進行的多重身份認證步驟。通過驗證後，亦須按指示透過「積金易」遞交相關證明文件，經審核後，強積金受託人才會向申請人發放強積金。

劉麥嘉軒表示，「積金易」在實際運作中，仍會出現一些不適用於劃一標準流程的特殊個案，包括需要受託人作專業審核判斷的特殊申索。在處理這類個案時，受託人須履行其受信及法定責任，以誠實、忠誠及「以計劃成員利益為先」為原則，並須符合相關法規要求。