積金易：7月底起提取MPF申請需完成多重身份認證 包括65歲以上人士

積金局主席劉麥嘉軒於網誌表示，積金易平台將於7月底推出新安排，進一步強化提取強積金申請的核實要求，加強保護計劃成員的強積金。
在新安排下，除了以小額結餘(5,000元或以下)及死亡為理由的提早提取申請外，所有計劃成員如向「積金易」提交提取強積金申請，包括年滿65歲的提取申請，都必須透過「智方便」進行多重身份認證(下圖第二步)，完成即時容貌辨識，以確保申請人身份真確無誤，加強保護計劃成員的強積金。
即使計劃成員註冊「積金易」時已透過「智方便」進行身份認證，在提交提取強積金申請時，申請人仍須完成以「智方便」進行的多重身份認證步驟。通過驗證後，亦須按指示透過「積金易」遞交相關證明文件，經審核後，強積金受託人才會向申請人發放強積金。
劉麥嘉軒表示，「積金易」在實際運作中，仍會出現一些不適用於劃一標準流程的特殊個案，包括需要受託人作專業審核判斷的特殊申索。在處理這類個案時，受託人須履行其受信及法定責任，以誠實、忠誠及「以計劃成員利益為先」為原則，並須符合相關法規要求。
以提取強積金為例，如申請人因個人原因未能親自簽署文件、證明文件不齊全，或涉及額外核實工序，例如客戶盡職審查、風險管理或合規要求等情況，「積金易」須根據既定的通報機制，轉交這些特殊個案予受託人作進一步審核及全面考慮，本著「以計劃成員利益為先」的原則，在法律容許範圍內，審慎地按個案具體情況處理。在處理過程中，如果相關受託人有需要向計劃成員索取補充資料，「積金易」會跟進及與計劃成員保持聯絡，以提供協助及監察整個過程，確保個案妥善處理。