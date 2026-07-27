北上置業｜港人上半年深圳置業逾半選羅湖 主攻200萬內中小單位

深港跨境往來持續常態化，不少香港人到深圳置業。深圳貝殼研究院最新監測數據顯示，今年上半年，港人在深圳的置業明顯集中於羅湖區，佔港人深圳二手物業成交的53.5%，遠高於其他區域。港人亦較偏好總價較低、易轉手的中小面積住宅，反映其置業需求偏向務實型自住與小額資產配置。

數據顯示，今年上半年香港買家購入的深圳二手物業中，羅湖的成交佔比高達53.5%，大幅領先排第二的龍崗(佔14.4%)及第三的福田(佔13.9%)。深圳貝殼研究院表示，羅湖區的深港通勤優勢突出，坐擁羅湖、文錦渡及蓮塘多個通關口岸，跨境通勤便捷，吸引不少香港上班族選擇定居；亦有部分香港長者在該區定居養老，以便就近往返香港就醫和探親。此外，相較於福田與南山，羅湖的二手物業入場門檻較低，且中小戶型供應充足。截至今年6月底，羅湖區90平方米以下的二手住宅掛牌佔比高達74%。