瑞幸咖啡泰國商標案勝訴 獲賠約2200萬港元 「假瑞幸」一度反咬100億泰銖

瑞幸咖啡在微博發文宣布，泰國假瑞幸一案勝訴，集團表示，該案為泰國司法史上首例正式承認「商標惡意搶注」概念的代表性判例，其深遠意義將為今後國際品牌在泰國應對商標搶注提供重要司法參考，也為中國品牌依托國際規則捍衛品牌權益增添底氣，堪稱「里程碑式判決」
據悉，泰國本土的「皇家50R集團」早於2018年前後在泰國搶先註冊了「Luckin Coffee」及相近的鹿形商標，並開設多間同名山寨門店。有網民發現相關門店從裝修、Logo設計、咖啡杯到手提袋都複製了瑞幸的設計，只不過將其Logo中的小鹿圖像左右翻轉。另外，在小紅書等社交平台，也有不少網友貼出泰國瑞幸咖啡的相關圖片。
中國瑞幸咖啡於2022年8月發出公開聲明，澄清其並未在泰國開設任何分店，強調該些門店全屬仿冒。並於其後向泰國中央智慧財產權和國際貿易法院(IP&IT)起訴，一度判定「假瑞幸」侵權並撤銷其商標。
惟二審因中國瑞幸在法律程序上的主體或權利時間點認定問題，改判中國瑞幸敗訴，「假瑞幸」甚至反訴索賠100億泰銖。
最終在今年7月初，泰國法院裁決撤銷「假瑞幸」商標註冊，並維持1000萬泰銖的賠償，以及自起訴之日起至被告停止侵權行為為止每日10萬泰銖的持續性賠償。截至判決日已累計856天，持續性損害賠償逾8,500萬泰銖，合計賠償總額超9,500萬泰銖(約2,219萬港元)。