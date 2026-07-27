瑞幸咖啡泰國商標案勝訴 獲賠約2200萬港元 「假瑞幸」一度反咬100億泰銖

瑞幸咖啡在微博發文宣布，泰國假瑞幸一案勝訴，集團表示，該案為泰國司法史上首例正式承認「商標惡意搶注」概念的代表性判例，其深遠意義將為今後國際品牌在泰國應對商標搶注提供重要司法參考，也為中國品牌依托國際規則捍衛品牌權益增添底氣，堪稱「里程碑式判決」

據悉，泰國本土的「皇家50R集團」早於2018年前後在泰國搶先註冊了「Luckin Coffee」及相近的鹿形商標，並開設多間同名山寨門店。有網民發現相關門店從裝修、Logo設計、咖啡杯到手提袋都複製了瑞幸的設計，只不過將其Logo中的小鹿圖像左右翻轉。另外，在小紅書等社交平台，也有不少網友貼出泰國瑞幸咖啡的相關圖片。