AI公司據報為取得資料採購逾百萬本書　馬斯克：堅持非破壞掃描

人工智能（AI）公司為取得資料訓練AI，正在大量採購實體書。據404 Media引述一份調查報告報道，AI公司正透過中間商購買數百萬本二手書，以獲取資料來訓練其AI模型。SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）日前在社交媒體表示，已要求旗下AI團隊在獲取資料訓練AI時，必須保護珍貴書籍，不要切去書脊掃描。

報道指，圖書資料庫ISBNdb近期開始向AI公司提供大規模採購服務，單筆訂單的數量從1,000本至100萬本不等。報道引述有書商表示，4月起銷量開始出現異常，平時一周銷量最多大約20本書，但近幾個月來每周銷量飆升至數百本，是正常銷量的5倍。