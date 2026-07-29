AI公司據報為取得資料採購逾百萬本書　馬斯克：堅持非破壞掃描

人工智能（AI）公司為取得資料訓練AI，正在大量採購實體書。據404 Media引述一份調查報告報道，AI公司正透過中間商購買數百萬本二手書，以獲取資料來訓練其AI模型。SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）日前在社交媒體表示，已要求旗下AI團隊在獲取資料訓練AI時，必須保護珍貴書籍，不要切去書脊掃描。
報道指，圖書資料庫ISBNdb近期開始向AI公司提供大規模採購服務，單筆訂單的數量從1,000本至100萬本不等。報道引述有書商表示，4月起銷量開始出現異常，平時一周銷量最多大約20本書，但近幾個月來每周銷量飆升至數百本，是正常銷量的5倍。
Anthropic曾購入大量書訓練AI 掃描後銷毀
AI公司以實體書訓練AI並非沒有先例。華盛頓郵報早前報道，Anthropic被揭發為訓練旗下AI模型Claude，秘密進行名為「Project Panama」的計劃。
該計劃斥資數千萬美元購入大量書，再利用切割機切去書脊，將書頁送入每分鐘可處理80至120頁高速掃描器，在掃描完成後，隨即將書送往回收公司銷毀。計劃專門搜集2022年以前出版書籍，因為這些書並未受AI內容污染。
被指控從盜版網站取得內容 以15億美元達成和解
另外，驚悚小說作家Andrea Bartz及兩位作家指控Anthropic未經授權，從盜版網站中，取得數百萬本書的內容，用來訓練旗下AI模型Claude，早前Anthropic以15億美元達成和解協議，創下美國史上最高的版權訴訟和解紀錄。
I’ve asked the SpaceXAI team to preserve any rare books in a library and scan them the hard way vs just cutting off the spine and scanning— Elon Musk (@elonmusk) July 27, 2026