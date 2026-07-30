美國議息｜聯儲局按兵不動　沃什重申通脹不存在軟性目標

美國聯儲局連續5次宣布按兵不動，將聯邦基金利率區間維持於3.5至3.75厘，符合市場預期。今次利率決定以9比3投票結果通過，3名委員投反對票，並傾向加息0.25厘。本次議息後聯儲局不發表最新經濟或利率預測，聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）表示，議息聲明沒有「前瞻性指引」是審慎的做法。

重申通脹目標只有一個

沃什在議息後會見傳媒時表示，通脹已高於聯儲局目標逾5年，可能給市場留下難以消除的錯誤印象，即聯儲局默認通脹目標高於2%，但他重申當局的通脹目標只有一個，就是2%，不存在軟性隱性目標。