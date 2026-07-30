美國議息｜聯儲局按兵不動　沃什重申通脹不存在軟性目標

美國聯儲局連續5次宣布按兵不動，將聯邦基金利率區間維持於3.5至3.75厘，符合市場預期。今次利率決定以9比3投票結果通過，3名委員投反對票，並傾向加息0.25厘。本次議息後聯儲局不發表最新經濟或利率預測，聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）表示，議息聲明沒有「前瞻性指引」是審慎的做法。
重申通脹目標只有一個
沃什在議息後會見傳媒時表示，通脹已高於聯儲局目標逾5年，可能給市場留下難以消除的錯誤印象，即聯儲局默認通脹目標高於2%，但他重申當局的通脹目標只有一個，就是2%，不存在軟性隱性目標。
通脹持續處於高位 加息將是解決方式
沃什提及，為了實現通脹目標，關注的通脹指標範圍，不限於個人消費支出（PCE）物價指數及消費者物價指數（CPI），不會過度依賴單一數據表現。他又指，如果通脹持續處於高位，加息將是解決方法之一。
議息聲明指，儘管中東衝突等因素導致加劇不確定性，但美國經濟活動仍以穩健擴張，通脹相對聯儲局目標仍然偏高，部分原因在於供應衝擊推動包括能源在內的某些行業價格上升，當局將致力實現價格穩定。
根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，聯儲局在9月加息的機率有63.2%。有「聯儲局線人」之稱的記者Nick Timiraos早前形容今次是「近年最難預測的議息」，因為在沃什上任後，局方政策取態非常模糊。