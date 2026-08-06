周大福人壽｜四十年相伴同行　時間見證的承諾

每年盛夏的動漫電玩節，年輕人以熱情與創意表達對未來的想像。這份敢於追夢的精神，值得被珍視。人生每個階段的「我的志願」，同樣需要勇氣與堅持去守護。
周大福人壽扎根香港四十年，陪伴這座城市走過幾代人的成長。四十年，足以讓一套動漫變成經典，也足夠讓一個天真爛漫的小孩，長大成獨當一面的大人，可想而知我們陪伴多少香港人成長。全新「守護每個《我的志願》」品牌宣傳活動，正是為這份跨越歲月的陪伴而生，向每位認真追夢的人致敬。
宣傳片中那個男孩的人生，正是無數客戶的寫照。許多人畢業後買下人生第一份儲蓄保險，眼裏閃爍着對將來的期盼；多年後帶着孩子來加保，談的是教育基金與財富延續。志願會隨人生軌跡轉變，但我們始終在場。周大福人壽不只是回應需求，更希望行前一步，預見客戶尚未說出口的需要，在他們每個人生關鍵時刻同行。
而這份守護，不應止於客戶本身，更值得延伸到下一代與社區。作為啟德體育園的獨家創始保險合作夥伴，我們積極支持本地體育發展，透過培訓及發展計劃發掘和培育具潛質的年輕運動員；同時與國際知名體育學院建立獨家戰略合作，為青少年提供專業訓練及發展機會，支持孩子追逐夢想。
未來，周大福人壽將持續以創新和專業守護每個《我的志願》。
(特約分享)