周大福人壽｜四十年相伴同行　時間見證的承諾

每年盛夏的動漫電玩節，年輕人以熱情與創意表達對未來的想像。這份敢於追夢的精神，值得被珍視。人生每個階段的「我的志願」，同樣需要勇氣與堅持去守護。

周大福人壽扎根香港四十年，陪伴這座城市走過幾代人的成長。四十年，足以讓一套動漫變成經典，也足夠讓一個天真爛漫的小孩，長大成獨當一面的大人，可想而知我們陪伴多少香港人成長。全新「守護每個《我的志願》」品牌宣傳活動，正是為這份跨越歲月的陪伴而生，向每位認真追夢的人致敬。