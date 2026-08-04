Hugging Face CEO：中國在AI競賽領先　開放模型領域佔主導(有片)

美國開源人工智能（AI）平台Hugging Face聯合創辦人兼行政總裁Clément Delangue表示，中國憑著開放權重（Open-Weight）的AI模型在競賽中領先，並在開放模型領域中佔據主導地位。他又預料，中國最快或明年開始在先進AI領域追上美國公司。

Delangue周一（3日）在CNBC的節目中表示，推動這場變革的動力是中國公司開放的合作及共享生態系統，而美國的模型開發商則「各自為政」（building in silos），面臨落後的風險。

開放權重模型指公開AI模型訓練後的參數，允許公眾下載，以及對模型自由修改；與開源（Open Source）不同，開放權重模型通常不公開原始訓練資料與底層程式碼。