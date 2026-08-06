貢茶獲Bain Capital6.35億美元收購 料年底完成交易

台灣高雄起家的手搖飲品牌「貢茶（Gong Cha）」再度傳出重大股權變動，《日經亞洲》報道，美國投資巨頭Bain Capital已決定收購貢茶，交易金額超過6.35億美元（約49.8億港元）。

報導指出，Bain Capital與美國私募股權公司「TA Associates」已達成最終協議，預計交易今年底前完成。消息人士透露，過程中曾有多間投資基金及餐飲連鎖企業提出收購方案，但最終由Bain Capital勝出。

全球超過2000間分店

這筆交易也讓創立於台灣的珍奶品牌，再次成為國際投資市場焦點。報導表示，貢茶於2006年創立於高雄，憑藉珍珠奶茶打開市場，之後逐步拓展海外版圖，目前已進軍亞洲、美國、歐洲等約30個國家與地區，全球門市數突破2000間。