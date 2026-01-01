人民幣定期存款／人民幣定存2025｜香港與內地已全面通關，市民北上次數亦增加，兌換人民幣作日常使用亦愈趨重要。在現時國內減息情況下，先兌換人民幣作存定收息亦為不錯選擇。《am730》為讀者整合人民幣的最新定存息率。要注意，開立定存前，需了解每間銀行的細節條款，有關最新詳情，請向各間銀行查詢。
【1月9日更新恆生銀行、招商永隆銀行、華僑銀行人民幣定期資訊】
人民幣定期利率比較｜人民幣定存優勢
人民幣定存操作簡單，基本與港元／美元無異，亦特別適合以下人士，包括準備到國內留學、定期北上旅遊及經常進行人民幣交易的人。在現時全球局勢不穩期間，投入人民幣定存作投資或可分散風險，投資者可根據需要，而對較有前景的幣別（如人民幣）進行定期的投資，以賺取匯差，分散投資風險同時，更可獲得定存期內所累積利息。
近期內地為配合發行萬億元國債作基建投資，有分析指，中國最快或於上半年降準，以增流動性，人幣定存息料仍易跌難大升。
讀者亦可留意以下事項，包括比較不同銀行利率優惠，以選擇合適定存天數及金額；選擇市面上較常用的貨幣（人民幣）；亦隨時留意國際局勢，了解適時局勢變動，以便於低價買入、高位放出。
中銀香港定期存款利率｜定存12個月享1.2厘
中銀香港現推出「特優人民幣定期存款優惠」，「私人財富」/「中銀理財」透過網上銀行或手機App，以最少1萬新資金開立人民幣定存，3、6、12個月，分別享1.2%、1.2%、1.3%年利率。
此外，「智盈理財」/「自在理財」/ 其他個人客戶透過網上銀行或手機App，以最少1萬新資金開立人民幣定存，3、6、12個月，分別享1%、1%、1.1%年利率。
詳情：中銀香港
滙豐銀行定期存款利率｜新資金定存12個月享1.3%
滙豐銀行現推出「人民幣新資金定期存款優惠年利率優惠」，透過網上銀行或手機App，滙豐尊尚及滙豐卓越客戶，以最少1萬人民幣新資金開立人民幣定存，3、6、12個月，皆可享1.3%年利率；至於滙豐One及其他客戶則皆享1%年利率。
此外，該行亦提供「外幣兌換及定期存款優惠」，透過分行或電話理財，以最少1萬新資金開立人民幣定存，開立7天或1個月人民幣定存，可享最高12%或3.5%年利率。詳情請向該行查詢。
詳情：滙豐銀行
渣打銀行定期存款利率｜渣打銀行：開立12個月定存享1.2%
渣打銀行現推出「特優人民幣定期存款優惠」，透過網上銀行或手機App，以最少1萬新資金開立人民幣定存，3、6、12個月，分別享1%、1.1%、1.2%年利率。
此外，該行的白金外匯會員，或優先私人理財客戶，透過網上銀行或手機App，以最少10萬新資金開立人民幣定存，開立1星期或2星期人民幣定存，可享最高10%或5.5%年利率。詳情請向該行查詢。
詳情：渣打銀行
恒生銀行定期存款利率｜6個月最高享1.2%年利率
恒生銀行現提供新資金定期存款優惠，以1萬人民幣新資金，透過網上銀行或手機App，開立人民幣定存，優卓理財及優越理財客戶，3、6個月最高可享1.3%，12個月則未有優惠。
此外，該行亦提供「外匯定期存款優惠」，合資格客戶透過恒生Signature優卓理財、優越理財客戶，透過分行、電話、網上銀行、手機app申請，於指定交易時段以外幣兌人民幣，並以最少10萬港元同等資金開立一星期定期存款，最高可享10.90%年利率。詳情請向該行查詢。
詳情：恒生銀行
花旗銀行定期存款利率｜3個月最高享1.3%
花旗銀行指，現時Citigold新客戶，以5萬至200萬人民幣開立投資戶口及產品結存，3個月最高享1.3%。詳情請向銀行方面查詢。
詳情：花旗銀行
富邦銀行定期存款利率｜特優人民幣定期
富邦銀行推出分行特優人民幣定期存款優惠，個人銀行客戶經手機開立定期存款，定存等值港元50萬或以上，1個月可享1.5%；2個月可享1.6%；3個月可享1.6%；6個月可享1.6%；12個月可享1.6%。詳情請向該行查詢。
詳情：富邦銀行
工銀亞洲定期存款利率｜定存6個月享1.3厘
工銀亞洲推出最新人民幣定期存款優惠，「工銀理財金」、「時代/綜合」客戶，於辦公時間透過網上銀行、手機銀行申請，以新或舊資金至少50萬人民幣以上，開立人民幣定期存款，1個月可享0.75%；2個月可享1.1%；3個月可享1.2%；6個月可享1.3%；12個月可享1.3%。詳情請向該行查詢。
詳情：工銀亞洲
招商永隆銀行定期存款利率｜定存6個月見1.3%
招商永隆銀行表示，現以手機App開戶，放入500萬人民幣或以上敘造定存，3個月可享1.2%；6個月可享1.3%；9個月1.3%；12個月可享1.3%。詳情請向該行查詢。
詳情：招商永隆銀行
建行亞洲定期存款利率｜人民幣新資金最高享1.2%
建行亞洲出最新人民幣新資金定期存款優惠，透過分行申請，以至少50萬人民幣開立人民幣定期存款，1個月可享0.95%；3個月可享1.1%；6個月可享1.15%；12個月可享1.2%。詳情請向該行查詢。
詳情：建行亞洲
上海商業銀行定期存款利率｜3個月定存最多享1.15%
上海商業銀行表示，該行自10月22日起，客戶「全新資金」或「兌換資金」透過該行分行辦理人民幣定存，3個月可享1.15%；6個月可享1.15%；12個月可享1.15%。客戶可透過分行申請，並以新資金、兌換資金開立。而全新「慧通理財」客戶，更可享額外0.10%年利率。
詳情：上海商業銀行
華僑銀行定期存款利率｜「新年定期存款優惠」最高享1.68厘
華僑銀行推「新年定期存款優惠」，客戶以88.8萬人民幣新資金開立88日及388日港元定期，分別享優惠年利率1.38及1.68%。若不足亦享分別1.18%至1.38%。以上年息只供參考，實際可能有別，詳情請參閱該行網站。
詳情：華僑銀行
南洋商業銀行定期存款利率｜12個月定期可享高達1.5%
南洋商業銀行表示，現時為該行「特選南商理財」客戶的現有資金推出「智優息高息」新資金優惠，以等值港幣10萬元經網上或手機銀行開立定期，3個月可享1.4%；6個月可享1.45%；9個月可享1.5%；12個月可享1.5%。詳情請向該行查詢。
詳情：南洋商業銀行
大新銀行定期存款利率｜VIP客戶開立人民幣定存3個月高達0.9%
大新銀行宣布，現正推出人民幣定期存款年利率，全新一般客戶及VIP客戶，開立人民幣20萬或以上定存，存期3個月分別高達0.8%及0.9%。
要注意， 每位合資格客戶只可享此優惠一次，以及每位VIP客戶只可享用外幣兌換及定期存款優惠一次；亦要注意，年利率優惠以分行開立定期存款時作準。詳情請向該行查詢。
詳情：大新銀行
