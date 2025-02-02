5車企公布上月銷量！比亞迪飆五成 理想跌近4%

多間內地車企公布上月銷量，龍頭比亞迪(1211)銷量續報捷，惟理想汽車(2015)及長城汽車(2333)則銷售報跌。

比亞迪汽車銷量多 49.16%

比亞迪公布，上月新能源汽車銷量300,538輛，按年多49.16%，當中乘用車201,019輛，升47.47%；上月產量則錄327,864輛，多59.48%，乘用車佔323,811輛，升57.87%。另外，集團上月海外銷售新能源乘用車合計66,336輛。

理想汽車交付新車近 3 萬輛

理想汽車上月交付新車29,927輛，按年少近4%，而截至上月底止，理想汽車歷史累計交付量為1,163,799輛。上月理想L6累計交付量突破20萬輛。理想汽車在20萬元人民幣以上乘用車市場蟬聯中國汽車品牌銷量冠軍，理想L6連續7個月佔據中國市場增程電動汽車銷量榜首。公司OTA 7.0版本車機系統已於1月開啟推送，並隨之推出全新理想AD Max V13.0，進一步提升用戶的智能駕駛體驗。