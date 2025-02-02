5車企公布上月銷量！比亞迪飆五成 理想跌近4%

多間內地車企公布上月銷量，龍頭比亞迪(1211)銷量續報捷，惟理想汽車(2015)及長城汽車(2333)則銷售報跌。
比亞迪汽車銷量多49.16%
比亞迪公布，上月新能源汽車銷量300,538輛，按年多49.16%，當中乘用車201,019輛，升47.47%；上月產量則錄327,864輛，多59.48%，乘用車佔323,811輛，升57.87%。另外，集團上月海外銷售新能源乘用車合計66,336輛。
理想汽車交付新車近3萬輛
理想汽車上月交付新車29,927輛，按年少近4%，而截至上月底止，理想汽車歷史累計交付量為1,163,799輛。上月理想L6累計交付量突破20萬輛。理想汽車在20萬元人民幣以上乘用車市場蟬聯中國汽車品牌銷量冠軍，理想L6連續7個月佔據中國市場增程電動汽車銷量榜首。公司OTA 7.0版本車機系統已於1月開啟推送，並隨之推出全新理想AD Max V13.0，進一步提升用戶的智能駕駛體驗。
截至上月底，理想汽車在全國已有500家零售中心，覆蓋150個城市；售後維修中心及授權鈑噴中心486家，覆蓋225個城市。理想汽車在全國已投入使用1,845座理想超充站，擁有9,820個充電樁。
蔚來交付增長37.9%
蔚來集團(9866)公布上月交付13,863輛汽車，按年增長37.9%，有關交付包括旗下蔚來品牌的高端智能電動汽車7,951輛，以及旗下樂道品牌的家庭智能電動汽車5,912輛。截至上月底止，公司累計汽車交付量達685,427輛。
長汽汽車銷量少22.2%
長城汽車公布，上月汽車銷量合共80,933輛，按年少22.2%；產量82,509輛，跌近14%。另外，期內海外銷售28,016輛，新能源車銷售22,263輛。
吉利總銷量多25%
吉利汽車(175)公布，上月總銷量266,737部汽車，按年多25%，當中純電動車銷量79,992部，按年多1.2倍；插電式混動汽車41,079部，多39%。另外，出口汽車26,793部，升2%。另外，上月吉利旗下寶騰實現銷量11,868部汽車，少23%。