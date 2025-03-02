5部門召座談會 工行：未來3年提供民企融資最少6萬億人幣

另外，人行行長潘功勝透露，下一步人行將引導金融機構加大對民營經濟的進一步投入，實施好適度寬鬆的貨幣政策，保持市場流動性寬裕。只要中國的通貨膨脹壓力不大，將確保民企融資成本在今後比較長的時間中保持在較低水準，為民營企業發展創造一個良好的宏觀貨幣金融環境。

吉利商湯圓通伊利依文提意見

座談會上，依文集團、吉利控股、商湯科技(020)、圓通速遞(6123)、伊利集團等5家民營企業及全聯並購公會負責人介紹了企業經營情況並提出意見建議。工商銀行、人保集團(1339)、中信證券(6030)、國擔基金等4家金融機構及上海證券交易所負責人作經驗交流。

會議又強調，各方要增強協同聯動，推動完善融資配套機制，下大氣力解決民營企業融資難、融資貴問題，共同營造更優的民營企業發展環境。各級工商聯要充分發揮橋樑紐帶和助手作用，深化調查研究，搭建對接平台，會同金融管理部門、金融機構提升民營企業融資可得性和便利性。民營企業要加強自主創新，完善治理結構，重視信用管理，加強風險管控，堅定不移走高品質發展之路。