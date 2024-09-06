7-11母企稱拒絕Circle K母企收購　原因為「出價過低」

外電報道，7-Eleven（7-11）日本母企Seven & i（9月6日）公布，拒絕Circle K加拿大母公司Alimentation Couche-Tard（ACT）的收購方案，因認為「出價過低」，而且充滿監管風險。不過，7-11方面則同時指，願意考慮更高報價。
受消息拖累，Seven & i盤中最多曾挫2.8%，為近周以來最大跌幅；而在早前收購消息傳出時，Seven & i當日一度飆逾22%。
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7-11母企：Circle K母企收購價不足
《彭博》報道，Seven & i去信ACT，表示其提出的收購價不足，委員會主席Stephen Dacus表示，公司願意真誠地考慮任何符合7&i股東和其他利益相關者最佳利益的提議，但將抵制任何剝奪股東獲得公司內在價值機會，或未能具體解決非常現實的監管問題的提議，認為提議嚴重低估Seven & i的獨立發展道路。
目前7-11在全球擁有超過8.5萬家商店，而ACT則擁有超過1.7萬家商店。而ACT早前提出以每股14.86美元收購，涉資近390億美元。若成功，將為日本公司有史以來最大的外國收購個案。