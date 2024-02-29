80後投資導師靠自家AI 一年獲利百萬元

實現「躺贏」困難嗎？現為領財智庫研究中心首席分析員兼導師的小風利用AI交易，每月隨時賺獲數萬至十萬港元。憑藉僅4年的投資經驗和AI輔助，得來如此匪夷所思的成就，你還敢不相信大智慧時代的厲害嗎？ AI交易程式的原理是利用電腦演算法，以大數據分析客戶的投資目標和風險等因素提供合理的交易建議，猶如專業投資顧問。AI交易程式的優點是提供更準確的數據分析、迅速的交易執行、更有效的風險管理和減低人為錯誤如交易紀律，使得AI交易程式成為引人注目的新興領域。以交易股票為例，客戶只要設定一段指定時間，若A股票滿足指定條件便會自動交易，如指定條件為A股票升穿保力加通道就要沽出，AI便會自動執行指令，省卻客戶追蹤大市時間。

首參加國際投資比賽 賺逾 2 成正回報 疫情期間市道不景，80後小風經營的Fab Lab Café（自造工作室混合餐飲服務）也受牽連，待家期間開始拜讀美國股票技術分析師Mark Minervini的文章，機緣巧合下接觸了AI交易程式，還參加US Investing Championship（全美投資冠軍賽）。Mark Minervini曾贏得2次全美投資冠軍賽，並在2021年以100萬美元組的343%回報率打破歷史記錄。同年，小風亦是股票組別參賽者之一，取得第21名；翌年再戰，更以47.7%回報升至第6名；及至2023年，更同時參加股票組別及混合組別，透過AI程式輔助，分別錄得144.6%及117.5%回報。

自家 AI 交易混合個人投資心法 2022年，小風決定與其團隊自家設計AI交易程式，可追蹤股票、指數期貨、商品如金/油、外匯等產品，一年間吸引逾百名投資者及學員使用。她稱有學員成功在一個月內回報率達30%，並解釋「躺贏」的原因：「非專業與專業投資者的分別在於兩者處於資訊不對等，前者只能依賴延後指標預測大市走勢，沒有更多數據和資訊準確地審時度勢。」AI交易程式利用大數據進行回溯測試，即基於所有歷史數據，客觀地分析投資產品的潛在價格，助投資者有更精準交易。

與此同時，小風十分注重結合AI應用與實戰經驗，說：「縱使演算法分析大同小異，策略卻是千變萬化的。」她強調程式必須添加Trader(交易員)思維，這有別於坊間的編程員思維交易程式。交易員思維即是具備制定交易策略的邏輯、資金倉位管理，以及周期管理等思維，簡單而言就是運用個人投資經驗，調整經AI得出的分析建議，旨在做到「本小利大」，同時又管理一切風險。 她以股票「溝貨」為例，「何時補貨？每次補多少？整個交易過程都需要一套周詳策略，並不是一套硬指令，規定每下跌多少百分比就要補倉。」她稱：「我們的程式設多重保護機制，每重機制須根據一個指標，保護入市時交易價值和數量等，把風險維持可控範圍。」她指目前學員每個月回報率穩定達4%以上，不過有些投資進取的學員指，其他AI交易程式會以短時間獲利為賣點，聲稱回報率達幾成以上，不過小風認為這類程式的致命傷是忽略資金倉位管理，並以黑天鵝事件為例，這類交易程式未必能抵受市場巨大波動，有機會導致投資者「輸凸」，她再補充，行穩致遠才是投資王道。