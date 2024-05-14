A股42家上市內銀上季淨利潤下跌　安永：內銀短期息差存壓力

安永亦同時調查58家內地上市銀行，在2023的業績表現，發現淨息差連續四4年下跌，去年平均淨息差為1.69%，按年跌25個基點；利息淨收入亦跌近3%，是2017年以來首次下降；手續費、佣金收入則下跌8%；至於去年上市銀行淨利潤，則按年升1.4%，錄得約2.2萬億元人民幣。

內銀不良貸款餘額增近1500億人民幣

安永指出，截至去年底的58家上市銀行，其不良貸款餘額合計2.16萬億元人民幣，較2022年增加約1,491億元；加權平均不良貸款率由1.33%跌至1.29%，其中對公房地產行業貸款加權平均不良率上升0.26個百分點至3.8%；加權平均撥備覆蓋率240.1%，上升2.39個百分點。

安永稱，內房行業貸款的風險持續暴露，但上市銀行通過持續推進不良資產處置，總體不良貸款率保持平穩，加上上市銀行積極通過內外渠道補充資本，風險抵補能力整體充足。安永病充，部分中小銀行的不良貸款率較高，不良貸款與已減值貸款仍存在較大偏離，資產質素仍面臨較大壓力。