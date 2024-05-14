熱門搜尋:
東張西望 CHILL CLUB頒獎禮2024 九龍城寨之圍城 Apple 日圓匯率走勢 走塑 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 LOONG 9 最低工資 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-05-14 19:30:00

A股42家上市內銀上季淨利潤下跌　安永：內銀短期息差存壓力

分享：
A股42家上市內銀上季淨利潤下跌　安永：內銀短期息差存壓力

A股42家上市內銀上季淨利潤下跌　安永：內銀短期息差存壓力

安永調查指出，內地42家A股上市銀行首季淨利潤按年下跌約0.8%；營業收入減少約1.7%。截至3月底，內銀加權平均不良貸款率為1.25%，較去年底下跌0.01個百分點。

十大最佳遙距工作地點（新），香港有無份？（am730製圖） 十大最佳遙距工作地點（新），冰島雷克雅維克第10（am730製圖） 十大最佳遙距工作地點（新），瑞典斯德哥爾摩第9（am730製圖） 十大最佳遙距工作地點（新），台北第8（am730製圖） 十大最佳遙距工作地點（新），俄勒岡州波特蘭第7（am730製圖） 十大最佳遙距工作地點（新），法國巴黎第6（am730製圖） 十大最佳遙距工作地點（新），日本東京第5（am730製圖） 十大最佳遙距工作地點（新），新西蘭奧克蘭第4（am730製圖） 十大最佳遙距工作地點（新），加拿大多倫多第3（am730製圖） 十大最佳遙距工作地點（新），葡萄牙馬德拉第2（am730製圖） 十大最佳遙距工作地點（新），西班牙馬德里第1（am730製圖）

內地上市銀行業績連續4年下跌

安永亦同時調查58家內地上市銀行，在2023的業績表現，發現淨息差連續四4年下跌，去年平均淨息差為1.69%，按年跌25個基點；利息淨收入亦跌近3%，是2017年以來首次下降；手續費、佣金收入則下跌8%；至於去年上市銀行淨利潤，則按年升1.4%，錄得約2.2萬億元人民幣。

內銀不良貸款餘額增近1500億人民幣

安永指出，截至去年底的58家上市銀行，其不良貸款餘額合計2.16萬億元人民幣，較2022年增加約1,491億元；加權平均不良貸款率由1.33%跌至1.29%，其中對公房地產行業貸款加權平均不良率上升0.26個百分點至3.8%；加權平均撥備覆蓋率240.1%，上升2.39個百分點。

安永稱，內房行業貸款的風險持續暴露，但上市銀行通過持續推進不良資產處置，總體不良貸款率保持平穩，加上上市銀行積極通過內外渠道補充資本，風險抵補能力整體充足。安永病充，部分中小銀行的不良貸款率較高，不良貸款與已減值貸款仍存在較大偏離，資產質素仍面臨較大壓力。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受