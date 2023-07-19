am財經學堂｜一圖拆解恒大點樣負債逾2萬億！每粒鐘利息6球？

內房違約風暴的風眼中國恒大集團(3333)，近日補發2021及2022年度業績，其中去年底2.44萬億元人民幣(約2.6萬億港元)的天價總負債，震驚全世界。大家都在問，2.6萬億元究竟是甚麼概念？以香港去年全年本地生產總值約2.7萬億元計，即其負債大約相當於香港全年的所有經濟活動。今次《am財經學堂》就與大家詳細拆解恒大負債的每個細項，了解集團是如何揹上這天文數字，進一步鞏固這2.6萬億的概念。 恒大負債｜ 96.5% 負債 1 年內到期 按恒大2022年度資產負債表，集團1年後到期的非流動負債約844.89億元人民幣，當中涉及252.68億元人民幣借款、遞延所得稅負債478.69億元人民幣，以及其他應付款項113.01億元人民幣等。值得注意的是，恒大非流動負債只佔整體負債3.5%，即集團96.5%的負債為1年內到期的流動負債。 恒大約2.35萬億元人民幣的流動負債中，有7,210.21億元人民幣為合約負債，主要為集團已收款但未交樓的銷售，佔整體負債29.6%，由於償還方式並不是透過貨幣，因此部分投資者參考報表時會剔除相關負債，而恒大倘剔除相關項目的負債為1.72萬億元人民幣，按年多6.9%。恒大在業績中屢次提及「保交數」，指去年實現了732個保交樓項目全面復工，全年累計交樓30.1萬套。

恒大負債｜借款平均年利率 8.12 厘 流動負債中真正的現金借款，合共5,871.23億元人民幣，全數1年內到期，佔整體負債24.1%，當中涉及集團物業及設備、土地使用權、投資物業、開發中物業、持作出售竣工物業、銀行現金及若干附屬公司股權作出抵押。要注意的是，恒大指去年底止借款的平均年利率為8.12厘，計及1年後到期的總借款合共6,123.9億元人民幣，即每年利息支出高達497.26億元人民幣；每月平均利息支出41.44億元人民幣；每日平均利息支出1.36億元人民幣(約1.47億港元)；每小時平均利息支出568萬元人民幣(約614.9萬港元)，相當於兩個恆大•珺瓏灣開放式單位的二手叫價；每分鐘平均利息支出9.7萬元人民幣；每秒平均利息支出1,617元人民幣。 恒大負債｜逾萬億街數 半數為工程費 不過要數集團最巨額負債，為高逾1萬億元人民幣的應付貿易帳款及其他應付款項，佔總負債41.1%，單計應付貿易帳已佔6,033.24億元人民幣，其中近83%或5,001.79億元人民幣，帳齡已超過1年。至於這批逾萬億的「街數」是如何欠下的？集團只透露當中逾半或5,961.6億元人民幣，為應付工程材料款。 至於集團最後的425.2億元人民幣流動負債，為即期所得稅負債，連同遞延所得稅負債478.69億元人民幣，合共負債903.89億元人民幣。 如斯巨額欠債，債主當然已經臨門追討。按恒大公布，去年底止金額涉及3,000萬元人民幣以上未決訴訟案件數量，共計1,519件，涉及金額總額累計約3,953.96億元人民幣。