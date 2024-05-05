am財經學堂｜加密幣現貨ETF登陸港交所！點玩？特點？買唔買？一文詳細拆解

繼美國1月破天荒批出比特幣現貨ETF(交易所買賣基金)後，香港上月底亦成為全球第二個批准加密貨幣現貨ETF掛牌的市場，並且除比特幣(Bitcoin)外，同時容許以太幣現貨ETF上市，為全球先行，亦為香港零售投資者開啟了一條投資加密貨幣的方便之門。目前港上市有3隻比特幣現貨ETF及3隻以太幣現貨ETF，分別由華夏基金(香港)、嘉實國際、博時國際各發行比特幣及以太幣各一隻，並設有全球首創的現金及實物申贖機制。至於期貨ETF則有3隻，分別為南方東英發行的比特幣及以太幣產品，以及三星證券行行的比特幣產品。 現貨與期貨加密幣現貨 ETF 有何不同？ 加密貨幣現貨ETF與期貨ETF的最大分別，在於追蹤誤差，當中主要因為更者追蹤資產對象不同。現貨產品會透過會作交易平台，直接購買比特幣及以太幣，當中華夏與嘉實的合作平台為OSL數字，博時則為HashKey。相反，期貨則購買加密貨幣的期貨合約，因此在價格上出現的誤差會較現貨少。而按華夏提供的數據顯示，在2022年12月31日至2024年3月31日期間，一隻期貨比特幣ETF對比特幣的追蹤偏離度，高達54.07%，即期間比特幣回報325.4%，但其升幅只有271.3%。 3 間發行商旗下 6 隻 ETF 有何不同？ 目前港上市的所有加密貨幣現貨ETF，均追蹤芝商所CF比特幣指數及芝商所CF以太幣指數，當中華夏旗下ETF設港元、美元及人民幣櫃枱，其餘兩發行商則設港元及美元。要再細數當中差別，在3間發行商的產品在全年開支比率上有明顯差異，華夏產品開支比率最高達1.99%；博時產品為0.85%；嘉實產品則為1%。不過以規模看，目前以華夏產品吸資最高，華夏比特幣ETF(3042)掛牌兩日，規模已近9.3億元，為所有現貨產品中最高，並超越期貨產品龍頭、FA南方比特幣(3066)的8.45億元。

加密幣現貨 ETF 如何實物申贖？ 加密幣現貨ETF的買賣與一般ETF相同，意味散戶可繞過加密貨幣交易平台，直接在港交所(388)參與加密貨幣市場。至於3間發行商破天荒設有的實物申贖，則較美國僅限使用現金更具彈性，因此發行商的目標投資者還包括加密幣最原始投資者、即「礦工」。至於實物申贖的實際操作，主要為投資者將實物比特幣及以太幣，轉換為現貨ETF；相反贖回時則由公開市場的現貨ETF，要求轉換為比特幣或以太幣。目前本港可以處理實物申贖的券商，需持有證監會升級版的「1號」及「9號」牌，即可為客戶提供虛擬資產交易及及管理服務。據悉，持牌又同時提供實物申贖的券商暫時只有3家，分別為勝利證券、華贏證券及艾德金融。 香港加密幣現貨 ETF 與美國同類有何不同？ 美國市場目前有11隻比特幣現貨ETF，與港上市產品的最大分別，在於前者只不設有以太幣產品、並只有美元交易櫃台及不設實物交收。對於香港投資者而言，美國市場的相關產品只有專業投資可以參與，惟本地散戶則可買賣港上市的加密貨幣ETF，門檻大大降低。 另外，本地加密貨幣ETF設有嚴格監管要求，包括現貨ETF涉及的虛擬資產交易應通過證監會許可的虛擬資產交易平台或授權金融機構進行；基金的託管服務提供商只能將其託管委託給證監會許可的虛擬資產交易平台或符合金管局加密貨幣託管標準的金融機構；對於虛擬資產的估值，基金管理公司亦要採用基於主要交易平台所採用的計算虛擬資產交易量的指數化方法。相對之下，美國加密資產託管商及交易平台，普遍不完全受美國證監會監管。