am財經學堂｜子公司全復牌 恒大還遠嗎？解構復牌7條件 仲爭兩關？

中國恒大集團(3333)兩大子公司恒大物業(6666)及恒大汽車(708)先後成功復牌，市場關注停牌即將滿1年半、再不復牌恐要進入除牌程序的恒大，有沒有機會復牌？恒大去年3月21日停牌至今，及至去年6月20日恒大公布接獲港交所(388)的復牌指引，列出4個復牌條件，並再在去年7月13日及去年9月1日合共新增3個復牌條件，即總共七大條件。按目前集團的披露，最大難關只在撤回或解除清盤呈請，而內部監控一關亦未見進度。

七大條件包括：

(1) 公布未公布的財務業績，並解決任何審計保留意見的事項；

(2) 對公司主要附屬公司，恒大物業的134億元人民幣質押擔保被相關銀行強制執行進行獨立調查，公布調查結果並採取適當的補救措施；

(3) 證明公司遵守上市規則第13.24條的規定；

(4) 向市場通報所有重要信息，使公司股東和其他投資者可評估公司情況；

(5) 須針對公司清盤呈請已被撤回或被解除，並且解除任何清盤人的任命；

(6) 管理層的誠信及對公司管理及運營有重大影響的任何人的誠信，或會對投資者構成風險，並損害對市場的信心，需證明沒有合理的監管疑慮；

(7) 進行獨立的內部監控檢討，需證明公司已制定足夠的內部監控及程式，以履行上市規則項下的責任。