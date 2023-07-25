AMC優先股轉普通股申請遭駁回股價升至熔斷　融資失敗散戶卻叫好

被一眾散戶稱為「meme股」（迷因股）的美國知名連鎖電影院線AMC（AMC），股價周一（24日）盤前曾升逾6成，因其優先股轉普通股申請遭駁回，雖然融資失敗但散戶卻叫好，其後股價更一度升至熔斷。

AMC優先股轉普通股申請遭駁回

上周五（21日），美國特拉華州法院駁回AMC公司，將APE優先股轉換為普通股的申請。一眾散戶投資者叫好並形容為「勝利的一仗」。

這次申請計劃能令AMC公司，從每股獲取5美元，並有助現行高息環境下取得營運資金，故是次申請獲批，意味散戶投資者的持股將被稀釋及股份價值將降低。而該方案在3月時在股東大會上獲通過，但不少小股東則去信法院反對。

AMC CEO：已修改計劃再爭取法院批准

AMC行政總裁Adam Aron日前發公開信表示，公司已修改股票轉換計劃，再爭取法院批准。他強調，籌集新資金目的，是為公司能繼續生存，並指要長期保護AMC股東價值，必需籌集股本。

Adam Aron又表明，若AMC院線無法籌集股本，公司於2024年或2025年時，耗盡現金的風險將增加，或無法令人滿意地進行再融資，並延長部分債務的期限。