B20峰會｜馬斯克在昏暗中說：「我有太多工作」

全球首富馬斯克馬斯克(Elon Musk)視像出席在印尼舉辦G20領袖峰會前的B20峰會時,被問及他最近收購Twitter和他對汽車製造商Tesla的領導時表示,他正在應付「絕對最大量」的工作,「每星期7天從早到晚」工作。

馬斯克不久前完成收購社交平台Twitter,之後大幅裁員近3,700人,後來又再重新聘用部份被解僱職員。同時,他又取消了Twitter的在家工作安排。收購後出現大量工作,投資者及分析員關注,他會否因為全神貫注於Twitter而影響到Tesla。他在會議上表示,「毫無疑問,我有太多工作要做」(I have too much work on my plate, that’s for sure)。

身處地方斷電 似以蠟燭照耀出鏡

馬斯克目前同時為Twitter及Tesla的行政總裁,亦同時營運SpaceX,而他的工作量是當場會議的焦點。他講話時穿著由主辦單位送出的蠟染襯衫,似乎用蠟燭照耀下出鏡。有外電報道,他講話時背景的昏暗,令他變得更加超現實。他說他身處的地方斷電,沒有詳細解釋。他說:「坦率地說,我折磨自己的程度是另一個層次。」

另外,G20峰會主辦國印尼一直試圖與Tesla就電池投資達成協議,並可能讓馬斯克的 SpaceX 航空航天公司開發一個火箭發射場。