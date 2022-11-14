B20峰會｜馬斯克在昏暗中說：「我有太多工作」

全球首富馬斯克馬斯克（Elon Musk）視像出席在印尼舉辦G20領袖峰會前的B20峰會時，被問及他最近收購Twitter和他對汽車製造商Tesla的領導時表示，他正在應付「絕對最大量」的工作，「每星期7天從早到晚」工作。

馬斯克不久前完成收購社交平台Twitter，之後大幅裁員近3,700人，後來又再重新聘用部份被解僱職員。同時，他又取消了Twitter的在家工作安排。收購後出現大量工作，投資者及分析員關注，他會否因為全神貫注於Twitter而影響到Tesla。他在會議上表示，「毫無疑問，我有太多工作要做」（I have too much work on my plate, that’s for sure）。

身處地方斷電 似以蠟燭照耀出鏡

馬斯克目前同時為Twitter及Tesla的行政總裁，亦同時營運SpaceX，而他的工作量是當場會議的焦點。他講話時穿著由主辦單位送出的蠟染襯衫，似乎用蠟燭照耀下出鏡。有外電報道，他講話時背景的昏暗，令他變得更加超現實。他說他身處的地方斷電，沒有詳細解釋。他說：「坦率地說，我折磨自己的程度是另一個層次。」

另外，G20峰會主辦國印尼一直試圖與Tesla就電池投資達成協議，並可能讓馬斯克的 SpaceX 航空航天公司開發一個火箭發射場。