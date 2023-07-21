Barbie電影｜全球掀芭比經濟效應「Barbie夢幻屋」以逾千萬放售　舊公仔炒至78萬一盒(多圖)

Barbie 被睇好開畫輕鬆收近一億美元。（《Barbie》劇照）

電影《Barbie芭比》上映，熱潮席卷全球，更掀起「芭比效應」，早前有數據估算，《Barbie芭比》首周末票房料收1億美元（折合約7.8億港元）。電影除帶動票房外，更帶動全球經濟，Barbie舊公仔近日在eBay被炒至80萬一盒；外國一間仿照「Barbie夢幻屋」設計的獨立屋，更以逾千萬港元放售。

Barbie電影｜全球掀芭比效應「Barbie夢幻屋」以逾千萬放售。(網上圖片)

澳洲「Barbie夢幻屋」逾千萬港元放售

電影《Barbie芭比》創造新經濟效應，連帶現實物業受惠。有澳洲傳媒報道，昆士蘭一間有地產放盤，以Barbie夢幻屋」（Barbie Dreamhouse）作介紹，並改名為「芭比夢想海濱別墅」（Barbie dream beach house），又聲稱住進去便可擁有非凡海灘生活。

據報道指，該獨立屋位於安格尼斯水鎮（Agnes Water），照片可見，外貌全粉紅色，並沿山坡而起；獨立屋共有5間睡房及3間浴室，放售約155萬美元（折合約1,211.5萬港元）。

而據澳洲物業網站Domain在2023年3月的季度房價報告顯示，安格尼斯水鎮的樓價中位數為 74萬美元，這間「Barbie夢幻屋」足足貴近一倍。