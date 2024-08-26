Binance幣安獲贈香港警方致感謝函　表揚其情報分析助辨識綁架案

加密貨幣交易所幣安（Binance）發公告表示，近期收到來自香港警方隸下「有組織罪案及三合會調查科（OCTB）」的感謝函，以感謝幣安在最近一宗重大綁架案件偵辦中作出貢獻；警方指，透過幣安的情報分析，協助警方成功識別犯罪集團嫌疑人。

感謝函由警方有組織罪案及三合會調查科高級警司歐陽肇剛（AU YEUNG Siu Kong）撰寫，並向幣安和幣安調查團隊成員Carlos Mak表達謝意。

香港警方亦向幣安表達，意識到在打擊利用新興技術犯罪活動時，需要集體努力，又讚揚幣安在應對這些挑戰時所採取主動積極的立場。

幣安：堅信公私協力維護加密金融環境安全

幣安調查團隊成員Carlos Mak表示，非常榮幸能夠受到香港警方對公司在打擊犯罪上的認可，公司始終堅信公私協力是維護加密金融環境安全，同時也是促進產業信任的關鍵。未來幣安也將持續在預防和打擊犯罪上做出貢獻，不遺餘力。

Carlos Mak又指，公司致力於保護用戶與區塊鏈生態系統的安全，為社群創造一個更安全可靠的加密金融環境。除在執法配合以外，幣安也積極舉辦執法訓練課程，強化執法人員打擊網路金融犯罪所需知識與技能。此前，幣安團隊也受組織犯罪及三合會調查科的邀請，在香港警察總部合作舉辦執法訓練課程。