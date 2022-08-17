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財經
2022-08-17 15:53:18

Bitcoin市道差拖累 美三大掘礦公司次季共蝕逾10億美元

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受Bitcoin市道拖累 美三大比掘礦公司次季共蝕逾10億美元

受到Bitcoin市道持續差所拖累，美股三大挖礦公司次季共蝕逾10億美元。（資料圖片）

比特幣（Bitcoin）價格在今年第二季暴跌約6成，導致不少投資者及借貸企業損手，在美國上市的Bitcoin掘礦企業也難幸免。截至630日止季度，三大挖礦企業Core Scientific Inc.Marathon Digital Holdings Inc.Riot Blockchain Inc.均錄得虧損，報告期內凈虧損分別為8.62億美元、1.92億美元和3.66億美元。此外，Bitfarms Ltd.Greenidge Generation Holdings Inc.等其他大型礦企亦損手，要為手上持有的加密貨幣減值。

有分析指出，雖然加密貨幣行情近數周有所好轉，但是礦企由於需要套現還債及支付日常開銷，因此虧損仍然嚴重，預料情況會持續至第三季。上市的礦企目前仍在減持Bitcoin，減持速度較開採量速度更快。單是7月市場上便合共沽出6,200Bitcoin，成為今年以來第2多的月份。6月份主要礦企開採Bitcoin3,900BTC，但賣量卻高達14,600枚。

礦企減持加密貨幣速度比開採更快

除礦企外，其他與加密貨幣相關的上市公司第二季業績表現同樣不佳，Coinbase Global Inc.第二季虧損11億美元，MicroStrategy Inc.凈虧損超過10億美元。

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