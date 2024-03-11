Bitcoin｜再突破7.1萬美元新高 倫交所將接受比特幣和以太坊ETN申請

倫敦證券交易所確認，將在今年第二季度起，接受比特幣和以太坊加密ETN的入場申請，但實際時間仍有待確定。據平台「Coindesk」數據顯示，比特幣曾升最多2.6%，是自3月8日後最大升幅，當日升幅4.09%。Bitcoin曾高見71,246.95美元，創紀錄新高，現報71213.04元，升2.08%，已連續升6日，累計升近7,900美元，對上一次連續升6日為2月29日。

Cathie Wood：比特幣加速突破100萬美元 此外，「女股神」Cathie Wood日前表示，比特幣突破100萬美元大關的時間表，會較早前預測的2030年加快，她表示，美國SEC批准首批現貨比特幣，加上其後相關ETF的表現，加速Bitcoin升值的時間表，而隨着市場對現貨比特幣ETF興趣增加，因此她認為到2030年，要達到100萬美元的初始目標是「過於保守」。