Bitcoin｜再突破7.1萬美元新高　倫交所將接受比特幣和以太坊ETN申請

倫敦證券交易所確認，將在今年第二季度起，接受比特幣和以太坊加密ETN的入場申請，但實際時間仍有待確定。據平台「Coindesk」數據顯示，比特幣曾升最多2.6%，是自3月8日後最大升幅，當日升幅4.09%。Bitcoin曾高見71,246.95美元，創紀錄新高，現報71213.04元，升2.08%，已連續升6日，累計升近7,900美元，對上一次連續升6日為2月29日。
Cathie Wood：比特幣加速突破100萬美元
此外，「女股神」Cathie Wood日前表示，比特幣突破100萬美元大關的時間表，會較早前預測的2030年加快，她表示，美國SEC批准首批現貨比特幣，加上其後相關ETF的表現，加速Bitcoin升值的時間表，而隨着市場對現貨比特幣ETF興趣增加，因此她認為到2030年，要達到100萬美元的初始目標是「過於保守」。
港股比特幣概念股受惠
此外，消息亦帶動本港上市的比特幣概念股，當中博雅互動（434）表現最好，周一（11日）再升三成破頂，三日累升1.4倍；新火科技（1611）升6.2%破頂；雄岸科技（1647）升8.8%；OSL集團（863）升2.4%；美圖公司（1357）升2%。