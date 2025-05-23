Bitcoin｜比特幣升穿11.1萬美元創新高　市值躍居全球第5大資產

在多重利好因素推動下，加密貨幣代表比特幣(Bitcoin，下同)的價格在過去幾日持續飆升，最新突破11萬美元重要關口，再刷新去年12月創下的歷史新高，並在今早(23日)的亞洲交易時段高見11.18萬美元，市值攀升至2.19萬億元。

比特幣的價格在過去幾日持續飆升。

市值 2.19萬億美元 超越 亞馬遜谷歌

事實上，今年以來，比特幣展現強勁漲勢，累計漲幅已經超過19%，期間雖曾回調至7.45萬美元，但很快重拾上升動力。現時比特幣的市值已經超過亞馬遜(Amazon)及谷歌(Google)的2.14萬億美元及2.06萬億美元，躍居全球第五大市值資產，僅次於蘋果公司。

據《路透》報道，比特幣今輪升勢主要受到多項因素推動，包括美中貿易緊張局勢緩解，以及穆迪下調美國主權信評，引發投資者尋求美元以外的替代資產等。