BIZ勝派丨以客為本 專業至上 中銀香港「置業易」全方位支援 實現大灣區跨境置業夢

大灣區加速融合帶動港人北上置業興趣，隨著港澳居民大灣區購房支付便利措施的落實，港人購買大灣區內地城市一手或二手物業更可直接由香港匯出人民幣到內地銀行，以支付物業首期及尾款。中銀香港深明各準買家把握跨境置業良機，設立「置業易」融資方案提供一站式全方位支援。配合專業諮詢服務、多元化按揭方案及《置業專家》App嶄新服務體驗，線上線下伴您策劃，輕鬆實現置業夢。

46%港人考慮北上置業 需求持續增加 近年得益於政策放寬、交通聯通程度提高，大灣區成為不少香港居民的置業之選。現時香港居民是可以通過本港銀行提供按揭貸款，購買大灣區9個內地城市的物業。中銀香港於去年曾發布一項針對超過2,700人的調查顯示，46%受訪者表示會考慮在大灣區置業，作為度假及退休養老的安樂窩，熱門地點包括深圳、廣州、中山等；另外，55歲或以上受訪者當中，更有三分之二有意北上置業退休。



中銀香港個人數字金融產品部副總經理劉寶萍表示：「在粵港澳大灣區互聯互通的政策下，計劃北上置業、創業以至退休安居的香港市民持續增加。有見及此，中銀香港一系列大灣區「置業易」融資方案不斷推陳出新，融資範圍覆蓋大灣區9個內地城市，亦持續優化服務配套，致力為香港居民帶來便捷的大灣區置業資金支付體驗和一站式貸款服務，以協助香港市民樂享灣區生活。」

中銀香港個人數字金融產品部副總經理劉寶萍

一站式跨境置業融資方案 周全專業 中銀香港配合客戶不同大灣區置業場景需要，設有一系列大灣區「置業易」融資方案，提供不同類別貸款服務。為協助港人在大灣區置業，特設以港元作借貸及供款的大灣區「置業易」按揭貸款，提供高達樓價六成或1,000萬港元(以較低者為準)的借款額，還款期長達30年，且申請手續費用全免。同時，中銀香港亦為在大灣區已有物業的港人，提供大灣區「置業易」物業抵押貸款，客戶可在銀行抵押大灣區住房物業以活化資產，增加流動資金。大灣區「置業易」物業抵押款以港元作借貸及供款，提供高達估價五成或1,000萬港元(以較低者為準)借款額，還款期則長達20年。再者，大灣區「置業易」私人貸款為已在大灣區置業生活的港人，提供短期資金周轉方案，以應付灣區物業裝修等支出或日常生活所需。

深明跨境置業需要 提供便利配套服務 隨著港澳居民大灣區購房支付便利措施的落實，讓港人於大灣區內地城市置業時，可合規地將資金匯至內地。為此，中銀香港於措施生效日率先提供大灣區置業便利支付直匯服務，協助客戶直接由香港匯出人民幣、港元或其他外幣，到內地銀行以支付購買大灣區內地城市的一手或二手物業樓款(包括首期款及尾款)，便利港人需要。 以客為本 中銀香港是置業旅程上最佳拍擋 中銀香港又善用實體分行網絡優勢和專業按揭顧問，於33個小區特設按揭中心，既能支援該小區之按揭業務，同時亦可拉近與周邊地產代理的聯繫，加速業務發展。銀行更成立「按揭專隊」，他們擁有豐富的按揭知識，致力為客戶提供專業和個性化的諮詢服務，彰顯銀行對卓越服務的承諾。

考慮灣區置業客戶

Ricky：提供一站式的灣區置業服務及全新便利支付配套安排 除了本地置業客戶外，近年愈來愈多人選擇於大灣區買樓居住。Ricky參加過大灣區樓盤導賞團，並表示有興趣於當地置業。他明白到中港兩地買樓和按揭流程各有不同，然而中銀香港按揭專員能夠客觀地分析兩地按揭的差異，非常專業。

考慮灣區置業客戶Ricky

線上線下 全方位照顧客戶不同需要 除了提供多元化按揭方案，以滿足不同類型客戶的置業需要外，又迎合客戶習慣利用手機搜尋資料與使用銀行服務的趨勢，推出全港首創《置業專家》一站式線上置業平台，一App在手隨時輕鬆搜尋置業資訊或辦理按揭申請，所有經線上遞交的按揭申請，線下都有按揭專員貼心跟進。



中銀香港亦明白港人未及時了解跨境置業的政策措施、灣區置業市況、申請步驟和牽涉的服務費用等，中銀香港《置業專家》手機應用程式即時推出「大灣區置業」專頁，提供最新大灣區置業及生活配套的實用資訊外，還新增大灣區即時搵樓、置業計算機、負擔能力評估等功能，為大眾在灣區生活及置業，提供結合專業資訊與貸款服務的一站式嶄新體驗。