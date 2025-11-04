BIZ勝派丨南豐目標2030年前社會價值破億 AIRSIDE打工仔壓力指數低於全港

南豐集團昨發布可持續發展框架《SEWIT報告 2024-25》，宣布過去一年創造5,220萬港元社會價值，並立下2030年前累計1億港元的目標，成為本港首家訂立此量化承諾的地產發展商。執行董事許謙讓強調：「不量化就等於空談，我們用科學方法證明每一元都為社會帶來正面影響。」社會價值涵蓋範疇包括社區精神健康、可持續生產與消費、本土文化及藝術推廣，以及共融及樂齡就業。

截至9月，集團約有49%的債券及貸款融資來自綠色和可持續金融，積極響應集團三年前問世的 SEWIT 框架（Social Cohesion、Environment、Wellness、Innovation、Technology），今年升級為「SEWIT-as-a-Service」商業策略，已服務逾60家機構，包括上市公司、初創、NGO與學校，提供社會效益評估及諮詢、社區項目策劃、碳排放及人工智能廢物審計、員工身心健康項目策劃、員工培訓等多元化服務。許謙讓提到租戶譚仔國際便憑此減碳30%、回收率大幅躍升。另外，旗下「正式租約」（Net Positive Lease）以「四方協作模式」聯繫發展商、租戶、員工與社區，共同訂立可持續目標。目前香港45%、全球67%的租戶已加入，合力打造環境與社會雙贏。