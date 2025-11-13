BIZ勝派丨Airwallex ARR突破10億美元 香港交易量按年升85%

Airwallex首個5億美元ARR需時約9年時間達成，而第二個5億美元則僅花了一年時間達成，增速明顯加快。Airwallex共同創辦人及行政總裁Jack Zhang表示，這項里程碑反映金融科技已是全球趨勢，各企業需要借助科技突破跨境交易的掣肘，同時印證企業對Airwallex的信任與依賴。隨著公司產品組合日益多元，兼且與市場需求高度契合，Airwallex已成為一家具備跨市場、跨貨幣及跨地域運作能力的全球支付及金融服務平台，協助客戶以更快速度及更高效率推動國際化發展。目前約半數客戶同時使用多項Airwallex產品，反映平台整合價值持續提升。

全球支付及金融服務平台Airwallex宣布，其年度經常性收入（ARR）於10月突破10億美元，成為全球增長最快的金融科技企業之一，Airwallex更預期未來12個月內有望再度翻倍，挑戰20億美元ARR目標。公司指，香港市場表現尤為突出，今年第三季交易量按年上升85%。這項彪炳成績或顯示各地企業對跨境金融解決方案需求殷切。

Airwallex共同創辦人及行政總裁Jack Zhang指，這次增長突顯一站式平台的靈活性與可擴展性，能夠伴隨企業成長並支援其全球發展。

Airwallex亞太區總經理陳君洋強調，香港作為連接中國內地與世界的「超級聯繫人」，在Airwallex全球策略中扮演關鍵角色。他表示，香港一直是商機處處的市場，亦是我們啟動全球合作夥伴關係的重要樞紐。Airwallex與McLaren、Arsenal等國際品牌的戰略合作，進一步提升了品牌的全球影響力及在主要市場的參與度。

Airwallex亦積極應用人工智能（AI）技術推動業務革新，結合自家支付網絡、合規能力與大規模數據等，致力重新定義全球金融運作模式，革新未來財務總監（CFO）的角色與職能，成為財務團隊不可或缺的策略夥伴。